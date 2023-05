IL PROGRAMMA dell'Anas. Dei tre interventi che partiranno a breve, il primo è previsto termini ad agosto, l'ultimo a ottobre. Ce n'è un quarto attualmente in corso che dovrebbe terminare per maggio. Ecco i tratti interessati. Il conto per tutti e quattro supera gli 11 milioni di euro

di Giovanni De Franceschi

Un’estate di lavori in superstrada. Sono infatti tre i cantieri che stanno per ripartire, dopo la pausa invernale, e che copriranno di fatto tutto il tratto maceratese: dall’entroterra alla costa. L’ultimo terminerà ad ottobre, il primo ad agosto. A questi bisogna aggiungere un quarto cantiere, già in corso, che dovrebbe terminare entro maggio. Lo fa sapere l’Anas, a cui Cronache Maceratesi aveva chiesto un programma dei lavori che sarebbero dovuti partire a breve. Per il programma di restyling della Statale Val di Chienti Anas dichiara di aver impegnato la somma complessiva di 15 milioni di euro.

Intanto stati completati i lavori di risanamento delle carreggiate tra il km 97 e il km 105, tra Morrovalle e Civitanova, per un importo di 3 milioni di euro. Partendo poi da quello già in corso, si tratta di lavori di riparazione e sostituzione dei giunti di dilatazione e ripristino dei calcestruzzi dei cavalcavia tra il km 73 e il km 103, per un importo di 1,6 milioni di euro. Grossomodo da Tolentino a Civitanova, e l’ultimazione secondo l’Anas è prevista dunque entro il mese.

Sono invece in fase di riavvio tre cantieri. Il primo per la sostituzione dei giunti di dilatazione danneggiati nel tratto compreso dal km 52+556 al km 94 in entrambe le carreggiate, per un importo di 2,2 milioni di euro. Più o meno da Camerino a Corridonia, ultimazione prevista ad agosto. Il secondo per lavori di ripristino della pavimentazione stradale dal km 35 al km 40+920 in entrambe le carreggiate, compreso lo svincolo di Sfercia a Camerino, per un importo di 4,15 milioni di euro. In questo caso l’ultimazione è prevista a settembre. Infine il terzo cantiere per lavori di ripristino della pavimentazione stradale dal km 106 al km 110 in entrambe le carreggiate, compresi gli svincoli “zona Industriale ‘A’ Civitanova” e “Civitanova/A14”, per un importo di 3,8 milioni di euro. E qui l’ultimazione è prevista a ottobre. Il conto complessivo dei tre cantieri ammonta quindi a oltre 10 milioni di euro.

Resta da capire come saranno organizzati questi tre cantieri, se cioè si cercherà di non farli accavallare tutti e tre per un periodo troppo prolungato e se ci saranno delle sospensioni nei periodi più intensi di traffico. Considerando che proprio l’estate è il periodo in cui la viabilità, specie verso la costa, aumenta notevolmente.