È stata Elsa Fornero, ieri sera in piazza della Stazione a Porto Potenza, a tenere a battesimo la seconda edizione di “Ufo – Dialoghi verso mondi possibili”, serie di incontri organizzati dal Partito Democratico di Potenza Picena. Per due ore e mezzo l’ex ministra ha intrattenuto gli oltre 200 presenti sui legami tra il sistema pensionistico, la demografia, il tasso di occupazione, le politiche attive del lavoro e il patto tra generazioni, in un silenzio denso di rispetto e di reale interesse.

Non sono ovviamente mancati i riferimenti sia tecnici che umani ai momenti critici di fine 2011, quando a Fornero, catapultata al Ministero del Lavoro dall’Università di Torino, fu affidato il compito di redigere la riforma strutturale del sistema pensionistico.

«In 15 giorni le venne chiesto di realizzare un sistema che consentisse all’Italia di riconquistare credibilità all’estero e di evitarne il tracollo finanziario – ha ricordato Stefano Dall’Aglio, coordinatore del circolo Pd di Potenza Picena – molti miti sono stati sfatati dal linguaggio della realtà tipico di chi, libero da visioni di parte, non deve blandire la folla in cerca di voti e consenso. È emerso in tutta la sua gravità il fallimento di una politica per troppi anni più preoccupata di non pregiudicarsi la rielezione che di fare ciò che serviva realmente al Paese».

La serata è stata moderata dalla giornalista tv Elena Tambini e ha visto intervenire anche il candidato sindaco Mario Morgoni. Numerosi gli interventi dalla platea, alcuni con accenti critici ma sempre in un contesto di pieno rispetto e riconoscimento delle parti. «Una serata di grande rilievo civile, quasi pedagogica, a dimostrare che il dialogo avvicina mentre la demagogia e il populismo creano muri e barriere culturali – conclude Dall’Aglio – una vittoria di chi, come il Partito Democratico di Potenza Picena, ha da tempo deciso di investire sull’intelligenza dei cittadini, senza ricorrere ad espedienti di facile presa ma cercando il confronto sempre e comunque anche su temi scomodi e non scontati. La comunità cresce anche attraverso passaggi come questi».