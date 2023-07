Lavori di ricostruzione post sisma ed eventi, diverse le modifiche alla viabilità dal 13 al 16 luglio nella città di Tolentino. Domani, giovedì 13 luglio, dalle 8 alle 16, divieto di transito veicolare e alla sosta con rimozione forzata in via Pasubio (dal civico 1 al civico 32). L’ordinanza è emessa per consentire i lavori di posa manufatti in acciaio con ausilio di camion gru ed è estesa a tutte le categorie di veicoli ad eccezione di quelli a servizio delle operazioni edili sopracitate. La ditta esecutrice dei lavori provvederà: all’installazione della relativa segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada necessaria per la regolamentazione del traffico con le relative limitazioni, obblighi e preavvisi necessari alle modifiche apportate alla circolazione veicolare e alla copertura della segnaletica esistente se in contrasto con quanto disposto dalla presente ordinanza.

Venerdì 14 luglio, dalle 8 alle 14, divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in tutta piazza Madama, per consentire lavori di getto fondazione con pompa betoniera nell’ambito della ricostruzione post terremoto. Il divieto è esteso a tutti i veicoli ad esclusione di quelli adibiti per il lavoro da effettuare e di eventuali veicoli di emergenza. Anche in questo caso la ditta esecutrice dei lavori provvederà all’installazione della relativa segnaletica stradale da cantiere con le relative limitazioni.

Dalle 15 di venerdì 14 luglio alle 24 di domenica 16 luglio divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nel piano superiore del parcheggio a pagamento di viale Foro Boario che sarà riservato ai mezzi dei partecipanti alla manifestazione “Viaggio in Italia con Chausson Week”, una tre giorni dedicata ai camperesti provenienti da tutta Italia.