Sei appuntamenti di teatro con sei diverse compagnie teatrali nel suggestivo spazio dell’Hortus della Biblioteca comunale Ascariana di Cingoli. Per sei giovedì consecutivi, dal 13 luglio al 24 agosto, con inizio alle 21,15.

Questa estate, la settima edizio ne di “Hortus in scena”, la rassegna teatrale all’aperto, organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Teatro LioLà e Fita Marche, che Cingoli, da alcuni anni, offre a residenti e turisti nello splendido cortile della biblioteca comunale.

Questo il cartellone: 13 luglio, Associazione Teatrale TuttaScena di Montecassiano “Attenti alla cioccolata Callaghan”, commedia brillante; 20 luglio Compagnia La Sciabica di Marzocca “Pillole di felicità”, impegnata con la commedia dialettale. Il 27 luglio, la Ctr Calabresi Tema riuniti di Macerata, ci presente la commedia brillante dal titolo “Mai stata sul cammello?”. Giovedì 3 agosto è il turno della Compagnia locale, la Compagnia Teatrale di Avenale di Cingoli con la commedia dialettale “Mamma mia che purgatorio!”

La novità di quest’anno, la fiaba teatrale di giovedì 17 agosto che cambia location. In occasione dell’iniziativa Calici dal Balcone, infatti, la compagnia Teatro dei Bottoni di Pesaro sarà protagonista di uno spettacolo per bambini intitolato “La città di Hamelin”, spettacolo ad ingresso libero in piazza Vittorio Emanuele II. Chiude il cartellone la compagnia Cfd Caldarelli di Macerata con la commedia dialettale “Fa quello che lu prete dice, no quello che lu prete fa”. Ingresso 7 euro.