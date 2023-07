Iniziano a scaldarsi i motori per i ooncerti dell’estate civitanovese al Varco sul mare con “Festivalvarco”. Il primo appuntamento sul palco è con Daniele Silvestri che farà tappa a Civitanova il 1 agosto, portando il suo tour “Estate X”. Una nuova tournée, prodotta da Otr Live. Silvestri il 9 giugno è tornato sulla scena discografica con “Disco X”, il suo decimo album in studio che è arrivato a distanza di 4 anni da “La Terra sotto i piedi”, (premiato con la targa Tenco per la miglior canzone dell’anno con “Argentovivo”). E come sottolinea quella “X” è nato come un’incognita, ma che rappresenta anche il numero 10 come le tracce contenute nell’album. “Disco X” è un po’ il manifesto della sua arte, imprevedibile, sfaccettata, attuale, romantica, ironica. Musicalmente ricco, tra elettronica, pop-rock, innesti jazz, barre rap, pianoforte, synth e una presenza costante dei fiati l’album racchiude omaggi dichiarati o più nascosti a Lucio Dalla (già omaggiato durante il suo ultimo tour con “Cara”), e tante collaborazioni, alcune di lunga data, come Frankie hi-nrg mc, Davide Shorty, Wrongonyou, altre meravigliosamente inaspettate come il duetto con Giorgia. I temi sono quelli di sempre: Canta l’amore, sfacciato, ironico, romantico, ma soprattutto la realtà dalla guerra ai talent show.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com: primo settore 43 euro, secondo settore 34,50 euro, terzo settore 29 euro. Info: 0733.865994, [email protected]