Piazza Del Popolo diventa il palco di uno degli appuntamenti con lo stile più attesi dell’estate: sabato 15 luglio torna il “Gran Galà della Moda”. L’evento, promosso dall’associazione Attività produttive e da Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, è patrocinato dal Comune e dall’Assemblea legislativa delle Marche.

Le migliori produzioni dell’abbigliamento ma anche dei settori orafi, calzature, accessori e parrucchieria, verranno presentate in una magica serata condotta da David Romano di Radio Linea e dalla soubrette Barbara Chiappini alla presenza di tanti ospiti vip, tra cui l’arbitro di calcio di serie A Juan Luca Sacchi, con la partecipazione di Ludovica Gasparri e dei tangueros Serena ed Emanuele. La produzione dell’iniziativa sarà affidata a Fabbricaeventi.com per la regia di Chiara Nadenich e la direzione artistica di Marco Moscatelli.

Sulla passerella del Gran Galà della Moda, che da palazzo Gentili, residenza nobiliare gentilmente messa a disposizione dalla famiglia Ciriaci, attraverserà la straordinaria cornice di piazza Del Popolo, sfileranno per il settore abbigliamento: Jesuiselle di Piane di Montegiorgio, Giovanna Nicolai di Civitanova Marche, Serafini Silvia di Macerata, Marta Jane Alesiani di Force, Confezioni Trea di Treia, Dolcevita designer moda di Morrovalle, Silvia Vigano Knotwear, Madamadorè di Senigallia, Labreahinst di Fermo, Carla Sposa di Tolentino, confezioni Zeno di Filottrano. Per il settore orafi Eb creazioni orafe di Monte San Giusto, Giuseppe Verdenelli di Macerata e Stefano Verdini di Macerata. Le calzature e gli accessori modi saranno rappresentati da Dolci Oberdan di Sant’Elpidio a Mare, Gio+ di Montecosaro, calzaturificio London di Monte San Giusto, Carlo Salvatelli di Montegranaro, Paimar di Montappone, Ottica Natalini di San Severino Marche, Cartolibreria Mafalda di Tolentino. Dietro le quinte anche la parrucchieria Stylen New di San Severino.

Tra le autorità presenti la sindaca Rosa Piermattei, l’assessore comunale alle Attività Produttive, Paolo Paoloni, il presidente dell’associazione Attività Produttive, Pierino Verbenesi, il componente il direttivo della stessa associazione, Renzo Leonori, il presidente di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli e Fermo, Enzo Mengoni, il segretario di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, Giorgio Menichelli, e il responsabile del comparto moda, Paolo Capponi. Ingresso libero per tutti. Inizio dell’evento alle 21,15.