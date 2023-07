Ussita sul grande schermo domani sera alle 21,15 all’area Caraceni. Per il debutto del cinema all’aperto “Casetta Ruggeri Open Cinema” in paese sarà proiettata una pellicola girata ad Ussita e dintorni con comparse locali “Neve e sangue” del regista Giorgio Cingolani.

Spiegano gli organizzatori della rassegna, componenti dell’associazione C.A.S.A.: «Inizieremo con un lavoro girato in queste zone, nelle immagini del film vedrete il rifugio delle Arette di Ussita in una veste nuova, il sentiero pineta di Frontignano innevato come non mai, ma anche il Navigante di Battista e Daniele e la frazione di Nocelleto di Castelsantangelo. Oltre ai protagonisti della storia, diversi ussitani hanno partecipato come comparse alle riprese. Alla serata parteciperà il regista Giorgio Cingolani che ci racconterà qualche dettaglio delle riprese e della produzione insieme ad alcuni protagonisti del film e ussitani che hanno partecipato come comparse alle riprese».

La seconda serata, venerdì 14 luglio con il Cai sarà presentato il documentario “To.Mi.Ca. e le vie segrete della Sibilla” di Andrea Frenguelli, preziosa e originale ricostruzione di un’appassionante storia alpinistica sui Monti Sibillini. Venerdì 21 luglio un collegamento con lo scrittore premio Strega Paolo Cognetti dalla Valle d’Aosta introdurrà la proiezione di “Le otto montagne”, vincitore del premio della giuria al festival di Cannes. La settimana successiva, 28 luglio, sarà il turno di “Orlando”, l’originale film di Daniele Vicari, interpretato da Michele Placido, che narra le peregrinazioni in Nord Europa di un vecchio contadino sabino, costretto da un dramma inaspettato ad allontanarsi dai versanti appenninici su cui ha trascorso la sua intera esistenza. Si resta in Appennino anche per la prima proiezione di agosto, venerdì 4, “Le proprietà dei metalli”, di Antonio Bigini, è una storia intima che, dietro i superpoteri di un ragazzino, fotografa un momento di cambiamenti epocali per il nostro paese. Come ogni anno, non mancherà l’attenzione per i più piccoli, e non solo. Quest’anno le serate dedicate all’animazione diventano due: giovedì 10 agosto si inizia con “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” del noto illustratore Lorenzo Mattotti, e si prosegue il giorno dopo, venerdì 11 agosto, con “La tartaruga rossa”, il capolavoro belga di Michaël Dudok de Wit.

“Karma Clima. Il mondo brucia: e noi?”, in programma giovedì 17 agosto e presentato in anteprima all’ultimo Trento Film Festival, venerdì 18 agosto, insieme agli amici e alle amiche dell’associazione L’Occhio nascosto dei Sibillini, verrà proiettato lo straordinario documentario “La pantera delle nevi” che narra l’avventura invernale sull’altipiano tibetano di Vincent Munier, premiato fotografo naturalista francese. La penultima serata di venerdì 25 agosto sarà in collaborazione con la 71.edizione del Trento Film Festival, dedicato ai temi della montagna. La rassegna si concluderà il primo settembre con uno dei più recenti lavori dell’acclamato regista Andrea Segre, insieme a Matteo Calore e Stefano Collizzolli, “Trieste è bella di notte”. Oltre ai partner già citati (Marche Film Commission, CAI Gruppo Regionale Marche, L’Occhio nascosto dei Sibillini), la rassegna vede il patrocinio e prezioso contributo del Comune di Ussita, la Proloco Ussita 7.1, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il cinema Postmodernissimo di Perugia. Per informazioni: www.portodimontagna.it .