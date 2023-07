Il rettore della Science and Tecnology University (Atu) di Adana in Turchia, professor Mehmet Tumay, ha accolto nei giorni scorsi il gruppo di ricerca di Unicam costituito dai professori Emanuele Tondi, Stefano Mazzoli e Andrea Dall’Asta insieme ai ricercatori Fabio Micozzi, Flavio Stimilli e Tiziano Volatili e il dottorando Giorgio Valentini, un team interdisciplinare, rappresentato da geologi, ingegneri ed esperti di pianificazione e gestione delle emergenze afferenti alle scuole Unicam di Scienze e Tecnologie e Architettura e Design, che ha l’obiettivo di promuovere ricerche nel campo della valutazione della pericolosità sismica e riduzione dei rischi associati.

«L’area epicentrale dei violenti terremoti che hanno colpito la Turchia orientale lo scorso febbraio- ha affermato il prof. Emanuele Tondi, coordinatore del gruppo – rappresenta un caso di studio estremamente importante per comprendere sempre meglio questo fenomeno naturale e l’impatto sul costruito. Conoscere per prevenire sono due termini imprescindibili e propedeutici».

La missione di ricerca, coadiuvata dai colleghi turchi professoressa Bilge Aksay, professor Ahmet Beycioglu, and Murat Alkaya, si svolgerà in una vasta area della Turchia sud-orientale tra Antiochia e Malatya. La collaborazione tra Unicam e Atu si colloca nell’ambito delle attività di KreativEU, una rete di università europee che ha come obiettivo l’istituzione di una università europea sulla valorizzazione e protezione del patrimonio culturale.