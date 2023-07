Ai domiciliari per droga, viene trovato dai carabinieri al night. Arresto bis e patteggiamento per un 25enne di Tolentino. Oggi la direttissima al tribunale di Macerata davanti al giudice Daniela Bellesi, l’accusa era sostenuta dal pm Cristina Roio. Il giovane, difeso dall’avvocato Marco Emiliozzi, ha patteggiato 5 mesi e 10 giorni, convertiti in una pena pecuniaria di 1.600 euro.

Il 25enne era stato arrestato ad aprile dalla Guardia di finanza di Civitanova. Le Fiamme gialle erano arrivati a lui dopo aver fermato un ragazzo alla stazione della città costiera, trovato con 54 grammi di hashish e 320 euro ritenuti proventi di spaccio. Dall’analisi dei cellulari, i militari erano poi arrivati al 25enne. E a casa sua avevano trovato 870 grammi di hashish e circa 80 di cocaina. Per questo era stato arrestato e il giudice aveva deciso restasse i domiciliari. Domiciliari che sarebbero terminati il 17 luglio.

Ieri notte i carabinieri hanno effettuato un controllo di routine e hanno trovato il giovane nella propria abitazione. Poco dopo sono andati a fare un controllo in un night di Tolentino e hanno visto che c’era anche il 25enne. Per questo il giovane è stato nuovamente arrestato per evasione.

(redazione CM)