In acqua dove non toccava, ragazzina rischia di annegare, soccorsa dal bagnino dello chalet l’Ancora e dai ragazzi del Salvamento Potenza Picena. Intervento di salvataggio oggi pomeriggio attorno alle 16,30 di fronte allo chalet L’Ancora di Porto Potenza. Una ragazzina di 13 anni stava nuotando con un’amica quando è andata in affaticamento, finendo spesso con la testa sotto l’acqua. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati tre bagnini: Luigi Mandolesi dello chalet che in quel momento si trovava sulla battigia e Daniele Battistelli e Tommaso Linardelli che si trovavano sulla torretta di guardia. Il primo a tuffarsi per raggiungere la ragazza che si trovava nello specchio d’acqua di fronte all’imboccatura delle scogliere è stato Mandolesi. Subito col pattino lo hanno raggiunto i due baywatch che una volta arrivati dalla ragazza hanno aiutato a caricarla sul moscone e da lì a trarla in salvo a riva. La ragazzina è stata tranquillizzata e, una volta raggiunta la battigia, soccorsa anche da un medico che si trovava al mare. Non è stato necessario l’intervento del 118. La minore sta bene.

(l. b.)



(Clicca qui sopra per ascoltare la puntata in podcast)