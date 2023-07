Rissa in un locale di Civitanova, e in mezzo, nel tentativo di separare i “belligeranti”, ci finisce anche la titolare del pub che viene colpita con una sedia in testa. E’ successo questa mattina attorno alle 3 quando una lite fra due giovanissimi si è trasformata in una rissa con tanto di danneggiamenti al locale.

Da quanto si è appreso la lite, per futili motivi, sarebbe scaturita fra due giovanissimi e ad avere la peggio sarebbe stato uno dei due che, una volta allontanatosi, sarebbe poi tornato al locale assieme ad alcuni amici, anche adulti, che hanno ingaggiato una colluttazione con l’altro ragazzo che ha cercato di scappare via.

Nel parapiglia però ad andarci di mezzo è stata la titolare del locale: colpita in testa con una sedia mentre cercava di dividere i contendenti. Ora dovrà pure contare i danni visto che durante la lite sono finiti a terra vasi, bicchieri, bottiglie. Sul posto è arrivato anche il 118, ma la donna, dopo le prime cure del personale sanitario ha deciso di non farsi trasportare in ospedale.

(l. b.)