Gita a Elcito o alla scuola guida?

La foto con i cartelli stradali a corredo di questo breve articolo è stata fatta all’ingresso di Elcito (il Tibet delle Marche). Certo, per riconoscere il caratteristico borgo settempedano bisognerebbe affidarsi al paesaggio, ma nella fattispecie si è assaliti da una selva di cartelli stradali, uno a ridosso dell’altro per diversi metri.

Elcito è una delle mete di maggiore richiamo per gli escursionisti e per quanti vogliono godere della magia del Tibet delle Marche. La foto ci è stata girata da un escursionista maceratese ed è in effetti è inquietante: una selva di cartelli stradali, uno dietro l’altro.

Chi li ha messi non ha badato a spese e doveva essere dotato di un bel parco cartelli (da curva pericolosa, a divieto di sosta e fermata a caduta massi) ma il risultato finale appare pessimo. Magari si può lanciare un concorso per nuovi cartelli stradali, #cartelliperelcito, oppure chiedere a chi di dovere di migliorare l’impatto visivo e ambientale.

(l. pat.)