E’ in prognosi riservata il ciclista di 41 anni di Osimo che oggi pomeriggio alle 15 stava percorrendo la strada provinciale 51 in località Santa Croce in Percanestro, a Serravalle di Chienti, quando è finito contro un autobus di linea della Contram.

Uno schianto frontale, con il ciclista che ad una curva ha allargato la sua traiettoria proprio mentre stava transitando l’autobus condotto da un autista di 61 anni. Il ciclista ha preso il pulman in pieno e ha riportato una serie di traumi. Subito è stato soccorso da un mezzo del 118 che lo ha condotto all’ospedale di Camerino. Qui i medici del pronto soccorso che lo hanno visitato hanno disposto il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Proprio in quel momento però nella zona di Camerino era in corso il violento temporale e non è stato possibile per Icaro alzarsi in volo e il 41enne è stato portato ad Ancona in ambulanza. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente e per il rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Camerino. L’uomo è in prognosi riservata, le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

(l. b.)