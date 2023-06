Sabato alle 18,30 al ristorante Vita Nova (Lido Cluana) si terrà il primo dei tre appuntamenti che inaugura ufficialmente il progetto culturale e politico di Vince Civitanova, partito civico di destra e forza di maggioranza. Ospite Carlo Cambi, giornalista, scrittore ed esperto di enogastronomia, che terrà una conferenza pubblica dal titolo “Cittadini rottamati, dalla carne sintetica ai condizionatori spenti”.

«È giunto il momento di riflettere su quanto l’Unione europea incida nelle nostre vite – dice Cambi – non ci facciamo caso ma l’Europa conta e pesa. Abbiamo in tasca gli euro, ma non misuriamo quasi mai se essi sono una moneta o un laccio. La Bce alza di nuovo i tassi, si discute del Mes ma difficilmente siamo in grado di comprendere come questo cambia – mutui a parte – la nostra condizione. Ecco, a meno di un anno dalle elezioni europee è tempo di cominciare a chiederci se la carne sintetica, se le case green, se le auto elettriche, se il divieto di pesca e di ombrellone sono il nostro bene o no. Se il futuro che le istituzioni europee non tutte perfettamente democratiche – dalla Bce alla Commissione- ci stanno costruendo (o imponendo) è davvero ciò che ci serve e vogliamo. Si tratta di ragionare andando oltre i titoli dei giornali e di sbirciare dietro le decisioni europee per capire. Un incontro, quello di sabato, nello spirito di Luigi Einaudi: conoscere per deliberare. E se necessario opporsi».

Interverranno Fausto Troiani, Roberta Belletti, Alessandro D’Urso e tutta la grande famiglia di Vince Civitanova. «L’incontro è aperto a tutti – fa sapere il presidente di Vince Civitanova Alessandro D’Urso – e sarà occasione per confrontarsi su un tema quanto mai attuale, l’Europa. Quello di sabato è il primo di tre appuntamenti che abbiamo organizzato per rafforzare le radici del nostro civismo tra la gente. Attraverso la cultura, quindi, vogliamo condividere valori, idee e obiettivi che, da sempre, animano la grande famiglia di Vince. Vi aspettiamo».

Cambi ha fondato I viaggi di Repubblica. Ha collaborato con Espresso, Venerdì di Repubblica, Affari e Finanza, Epoca, Panorama, QN. Attualmente è editorialista del quotidiano La Verità su cui tiene anche la rubrica settimanale di recensioni enologiche In Vino Veritas. Per la tv è stato autore di Linea Verde e ha collaborato dal 2008 al 2014 a La Prova del Cuoco. È uno degli opinionisti della trasmissioni televisive di Rai3 Agorà ed Agorà Extra e di Tagadà, Aria che Tira e di Martedì su La 7. È consulente scientifico per varie istituzioni legate al mondo dell’alimentazione e dell’enogastronomia. Fra le molte pubblicazioni ricordiamo Il Gambero Rozzo edizioni (dal 2006 al 2008), il Mangiarozzo (edizioni Newton & Compton dal 2009 al 2017) e Galatime: è sempre tempo di buone maniere (Maretti 2021).