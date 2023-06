Quatto defibrillatori sono stati acquistati dalla Cooperativa sociale Il Faro e Adriatica Oli Srl per essere donati alle rsa Ircr nei comuni di Potenza Picena, Montecassiano, Montefano e Pollenza. La cerimonia di consegna si è svolta ieri mattina nella casa di riposo di Potenza Picena alla presenza delle autorità locali, dei soggetti donatori e dei beneficiari di questi preziosi strumenti salvavita.

A illustrare l’ambizioso progetto che ha dato impulso a questa lodevole iniziativa è stato Marcello Naldini, presidente della cooperativa sociale Il Faro: «Questa iniziativa rientra in una nuova modalità di cooperazione, che vede mondo profit e no profit uniti da un obiettivo comune: intervenire positivamente nelle comunità in cui siamo presenti, fornendo aiuti concreti e arrivando laddove c’è bisogno. Si tratta di un primo passo in un percorso lungo e fruttuoso, perché solo dove c’è cooperazione fra tutti i protagonisti di un territorio si può intervenire in maniera davvero efficace». Giorgio Tanoni, ceo di Adriatica Oli Srl e coautore di quest’azione benefica, ha poi aggiunto: «Per noi di Adriatica Oli, che siamo partner storici di molte case di riposo della nostra regione, è un modo di dare un piccolo contributo per sostenere le necessità del territorio. Mi piace inoltre sottolineare la collaborazione tra profit e non profit e ringrazio la cooperativa Il Faro per i risultati positivi che dimostrano che certe scelte possono davvero aiutare il prossimo».

Presente all’evento anche Mirco Braconi, il presidente del consiglio comunale di Potenza Picena, i sindaci di Pollenza e Montecassiano Mauro Romoli e Leonardo Catena e la sindaca di Potenza Picena Noemi Tartabini, che si è dichiarata assolutamente a favore di collaborazioni così importanti per il benessere dei cittadini: «Un’iniziativa lodevole, in grado di offrire degli strumenti salvavita agli ospiti della nostra casa di riposo. Grazie all’Adriatica Oil per la sensibilità dimostrata nei confronti della struttura e del nostro territorio. Un ringraziamento anche alla cooperativa Il Faro per aver previsto, nell’ambito dell’appalto recentemente rinnovato con il Comune attraverso l’Ircr, attuale gestore della struttura, questa opportunità, basata su una solida e proficua collaborazione tra profit e no profit». Al termine è intervenuto Nazzareno Tartufoli, segretario generale Ircr Macerata: «Ancora una volta l’Apsp Ircr Macerata si pone al centro di un sistema di crescita proprio e delle piccole strutture residenziali della provincia di Macerata, una provincia che ha l’unicità di avere una capillare rete di Strutture Residenziali per Anziani, pubbliche e di proprietà comunale. La gestione condivisa di tali strutture presenti sul territorio, sostanzialmente quasi una per ogni comune della provincia, consente – alla pari dell’innovativo sistema degli “alberghi diffusi” – di offrire una residenzialità estesa che permette alle persone anziane di rimanere in contatto con i luoghi che hanno contraddistinto la loro vita, nell’ambito di un sistema coordinato e sempre più efficiente, soprattutto in vista dell’imminente nuovo metodo di autorizzazione ed accreditamento che la Regione Marche ha individuato».