di Francesca Marchetti

Un ritiro spirituale votato all’ascolto interiore che includerà momenti di catechesi, di confronto di gruppo e socializzazione ma anche cineforum ed è rivolto alle ragazze dai 18 anni in su.Il monastero Santa Chiara di Camerino ha aperto le iscrizioni per il weekend “Sete di vita” che si terrà dal 25 al 27 agosto.

«Proponiamo una breve vacanza alternativa per riscoprire il proprio mondo interiore, da cui scaturisce la sorgente della vita – ha esordito suor Chiara Viktoriya -. Abbiamo usato il simbolismo della sete e dell’acqua per chiederci: che tipo di sete abbiamo? Ci sono tanti tipi di bisogni individuali e sociali, noi vogliamo arrivare al livello di sete di vita più profondo, quello dell’incontro con noi stesse e con Dio, che dà senso a tutto quello che facciamo. Abbiamo organizzato questo fine settimana di riflessione alla fine dell’estate per ricaricarci dal punto di vista spirituale e riposare prima di ritornare alla routine e ai ritmi della vita giornaliera».

Staccare dalla vita frenetica per immergersi nella quiete e nell’ambiente sereno dove le monache Clarisse accoglieranno circa 10 ragazze. «Nel mondo di oggi c’è un grande bisogno di una vita più autentica, durante l’anno accumuliamo tante esperienze, viaggi eccetera per questo c’è la necessità di ritagliare un tempo per riscoprire che la vita proviene da Dio. Come si fa? – ha continuato la religiosa di origine ucraina – Noi offriamo qualche giorno e lo spazio del convento dove fermarsi, staccare dal quotidiano e ascoltare. Non possiamo ascoltare se andiamo di corsa o siamo immersi nelle parole e nel rumore. Prima di tutto bisogna ascoltare se stessi, il nostro mondo interiore, i nostri desideri, i nostri sentimenti e le emozioni accumulate, questo ci apre la strada all’ascolto degli altri e di Dio. Egli parla al nostro cuore nella nostra interiorità, e se noi non siamo pronti all’ascolto non scopriremo la vita autentica. Le distrazioni non sono per forza negative, ma anche gli hobby, le attività che ci piacciono fare, vanno benissimo ma noi proponiamo di staccare per pochi giorni e lasciare che Dio ci sveli chi realmente siamo».

Il monastero in legno è stato costruito dopo la distruzione del terremoto e inaugurato nel 2018 e custodisce il corpo di santa Camilla Battista da Varano, il cui volto è stato ricostruito in 3D da professioniste antropologhe qualche mese fa.

«Grazie allo stimolo di alcune ragazze che già frequentano il monastero che abbiamo deciso di riproporre il weekend di ritiro spirituale, dopo l’ultimo che si era svolto prima del terremoto– ha concluso Suor Chiara Viktoriya -. Ci saranno momenti di catechesi, l’ambiente del monastero è già di per sé una parte importante che crea il contesto giusto per l’ascolto interiore, e ci saranno altri momenti di dimensione più relazionale, laboratori pratici ad esempio con l’utilizzo del colore perché è un linguaggio che va ad intercettare i nostri sentimenti. Ci saranno momenti di incontro personale, con chi si vorrà confrontare con noi sorelle, ma anche altri di fraternità e convivialità, cineforum per socializzare e creare così un percorso di un gruppo che cammina insieme, ecco perché questa volta è una proposta rivolta alle ragazze. Il gruppo sarà piccolo perché altrimenti l’esperienza si svuoterebbe del suo significato e sarebbe impersonale. Per ogni tipo di informazione e per le iscrizioni rispondiamo al numero 0737 690195 oppure alle e-mail da mandare all’indirizzo [email protected] »