di Laura Boccanera

Novanta ospiti per la settima edizione di Io desidero, l’evoluzione del festival di “CitaNo alla droga” che in questi anni è passato dal dire “no” a proporre alternative per la vita e i talenti dei giovani. Un festival di promozione sociale che si svolgerà a Civitanova dal 29 giugno al 2 luglio e che è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza di tutti i referenti delle associazioni che fanno parte del consorzio Oltre, promotore dell’evento.

Una quattro giorni che è finalizzata a fornire esempi positivi con giovani e “senior” capaci di dare risposte motivazionali. Si comincia giovedì con la fumettista Elena Cerisciola, l’artista Sara Leghissa. Ospite speciale, il cantautore Lorenzo Baglioni. Venerdì oltre agli interventi di Diego Martini, fumettista e Greta Palmieri, cantautrice, i Wet Floors, gruppo musicale e Noel Ferrini. Special guest, lo spettacolo “La famiglia Mirabella” della compagnia “Il Teatro Viaggiante”. Sabato un tributo a Fabrizio De Andrè con le “Parole di Faber” e Lorenzo Scipioni, fumettista; Il gruppo giovani della Croce Verde di Civitanova; Zona 14 Spazio Hip Hop; il docufilm “Tra le macerie”. Domenica la conclusione del festival con la fumettista Sted (Stefania Lancia); le autrici Claudia Casisa e Francesca di Paolo; il cantante Giovanni Neve; l’atleta e scrittrice Margherita Forconi; l’insegnante Giulia Trussardi; l’insegnante e psicologa Benedetta Santini, già amica di “Io desidero” e autrice di “Platone c’ho l’ansia”.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nello spazio esterno del cinema Cecchetti. Quattro serate per dare voce e spazio alle giovani generazioni con oltre novanta tra ragazze e ragazzi che prenderanno la scena per raccontarsi, ognuno utilizzando la propria narrazione (musica, danza, recitazione, arte del fumetto e illustrazione). «Oggi è la giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga – ha ricordato l’organizzatore Andrea Foglia – sette anni fa siamo nati come “No alla droga”, ma la nostra idea è maturata offrendo qualcosa in alternativa, dando spazio alle nuove generazioni per manifestare cosa desiderano fare. Spesso diciamo “il futuro ai giovani”, ma questa affermazione è errata intanto perché il futuro è biologicamente loro: ma il punto è che i giovani vogliono partecipare prima al presente, per costruire poi il futuro. “Io Desidero”, attraverso le arti, farà sentire la loro voce».

Alla conferenza hanno preso parte anche il vicesindaco Claudio Morresi, la presidente dell’Azienda Teatri Maria Luce Centioni, Silvia Agnani, sociologa del dipartimento prevenzione che ha ricordato come i numeri sulle dipendenze, specie droga e alcol stiano alzando l’età media con un’utenza dai 45 ai 49 anni per uso di sostanze, 45-54 per alcolismo e 50-60 anni per gioco d’azzardo. Presente anche Francesco Sebastiani, studente e rappresentate dell’Istituto Da Vinci, Andrea Campanari, dirigente scolastico Istituto Stella Maris, Irene Ortolani, della cooperativa sociale Il Faro, Massimiliano Cascata, associazione Glatlad e Silvia Serroni, Pars e Stammibene.