Una serata completamente dedicata allo sport e ai valori dell’inclusione, della passione e dell’impegno è quella che ha visto presenti circa 180 persone a Villa Fornari, organizzata congiuntamente dal Rotary Club Camerino e da Panathlon Macerata a sostegno di Ferdercusi e del Cus Camerino e che ha visto come madrina d’eccezione la pluricampionessa di scherma jesina Valentina Vezzali.

In occasione dei Campionati nazionali universitari edizione 2023 ospitati nella città ducale, il presidente del Rotary Nazzareno Micucci ha voluto festeggiare l’evento sportivo che si è svolto per una settimana a Camerino, con la partecipazione di atleti universitari giunti da ogni parte d’Italia, insieme al presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli, al presidente Panathlon Macerata Michele Spagnuolo e al presidente della Federcusi Antonio Dima.

Oltre ai soci rotariani numerose autorità hanno preso parte all’evento, tra cui il presidente del Coni Marche Fabio Luna, il consigliere regionale Renzo Marinelli, il pro rettore Unicam Graziano Leoni e i sindaci di Camerino Roberto Lucarelli con l’assessore allo Sport Silvia Piscini, di Matelica Massimo Baldini, di Pievetorina Alessandro Gentilucci e di Pioraco Matteo Cicconi e, infine, lo scultore Nazzareno Rocchetti che ha regalato una sua opera come premio per i Cnu.

Presente alla serata, condotta da Marco Moscatelli, il presidente della Cbf Balducci Pietro Paolella insieme al capitano Alessia Fiesoli e alla giocatrice Giorgia Quarchioni della squadra di volley femminile maceratese, che gioca nel campionato di serie A2, e anche l’arbitro internazionale di calcio Juan Luca Sacchi.

Nel corso della serata, fra i vari interventi, quello del professor Seyed Khosrow Tayebati della Scuola di Scienze del Farmaco che ha presentato il nuovo Master di I livello dell’Università di Camerino in Biomeccanica clinica e del gesto sportivo, aperto anche a tutti i laureati triennali in Fitness, Scienze Motorie, Fisioterapia oltre a tutte le lauree magistrali e/o a ciclo unico di carattere medico sanitario, e la presentazione della Synbiotec, Società spin-off di Unicam specializzata da oltre 20 anni nella ricerca e sviluppo di probiotici per applicazioni nella nutrizione umana ed animale. ”

E’ stata una grande edizione, quella dei Cnu 2023, all’insegna di tante discipline sportive e delle pari opportunità con un record di partecipanti. Un Grazie rivolgo alla Città di Camerino, al Sindaco Roberto Lucarelli, agli altri Comuni ospitanti: Caldarola, Castelraimondo, Civitanova Marche, Fabriano, Matelica, Pieve Torina, San Severino Marche. Un sentito ringraziamento alla Regione Marche e al presidente Francesco Acquaroli, al vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, al segretario del Cus Fabrizio Cambriani e, soprattutto, al Rettore della nostra Università di Camerino Prof. Claudio Pettinari, senza dimenticare poi tutti i volontari che hanno contribuito al successo dell’evento” – ha affermato il presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli.