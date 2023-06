E’ la contrada di Porta Molino che si aggiudica il Trofeo “la Margutta” nella prima serata di all’Ippodromo Martini di Corridonia. La contrada riceve, grazie al gioco equestre dei cavalli al galoppo abbinati alle 5 contrade della città di Montolmo, un dipinto ad acquarello raffigurante un cavaliere al galoppo con lancia, appositamente realizzato dal pittore William Serafini di Osimo.

«Ad allietare la serata, insieme alla Cernita della Margutta ed ai figuranti delle contrade, che sfilano in corteo, abbiamo avuto il piacere di ospitare e far esibire nel campo sportivo in mezzo alla pista il gruppo Tamburini e gli Sbandieratori della delegazione della Cavalcata dell’Assunta di Fermo – si legge in una nota del Comune -. Grossa rispondenza di pubblico accorso al Martini di Corridonia, per questo evento messo in campo dall’associazione La Margutta come nuovo format e rilancio della tradizionale rievocazione storica che da oltre 20 anni si adopera nella città di Montolmo oggi Corridonia.

La festa medievale di San Pietro continua oggi venerdì 23 con lo spettacolo “La caduta di Montolmo: cenere del passato presente” della Compagnia ella Marca, scritto ed ideato da Roberto Rossetti, dove verrà teatralizzata la storia della città presso il sagrato della Chiesa di San Francesco in piazza Filippo Corridoni alle 22. Sabato presso l’area verde del Corridomnia Shopping Park, dalle ore 17 Torneo “Archi di Castel Vecchio” disfida tra Arcieri medievali delle contrade, a seguire alle 21 Solenne Benedizione del Palio e Offerta dei Ceri- presso Chiesa dei S.S. Pietro Paolo e Donato in Corridonia.

Domenica 25 giugno sempre con inizio dalle 17 Torneo ”Ludi Antiqui”: giochi medievali tra contrade allo Shopping Park Corridomnia. In serata in piazza Filippo Corridoni dalle ore 21 spettacoli vari ed esibizioni, in attesa della proclamazione della contrada vincitrice del Palio “La Contesa della Margutta” edizione 2023. La Taverna San Pietro sarà aperta tutte le sere a partire dalle 20 per offrire deliziose cene medievali ed in tarda serata finger food.