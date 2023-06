Scontro fra un’auto e una moto, centauro in ospedale. Incidente questa mattina davanti al bar Hermana a Porto Potenza. Ad avere la peggio un 50enne alla guida della moto che ha riportato traumi alla spalla e al ginocchio, distrutta la moto su cui viaggiava. L’incidente si è verificato attorno alle 8,30 lungo la Statale 16 all’incrocio con via Campania. La moto procedeva lungo la Statale verso sud e ha impattato contro una Jeep che si immetteva in via Campania. Uno scontro piuttosto violento, il 50enne è stato sbalzato dalla moto ed è finito molti metri più avanti. Subito soccorso dal 118 e dalla Croce verde è stato condotto all’ospedale di Civitanova per le ferite riportate. Non sarebbe in pericolo di vita.