di Laura Boccanera

Vicino agli scogli col figlio di tre anni, finisce in una buca e rischia di annegare. Soccorso in mare ieri pomeriggio nel tratto di spiaggia libera all’estremità del lungomare nord, nei pressi dello chalet Santina, dove un uomo, un turista lombardo al mare con la famiglia ha rischiato di annegare mentre stava facendo il bagno con la moglie e il figlio.

L’uomo infatti, mentre si trovava vicino agli scogli è finito in una buca dalla quale non riusciva ad uscire. Aveva in braccio il figlioletto e nel tentativo di tenere lui fuori dall’acqua stava bevendo e andando sotto.

Sulla torretta c’era Alessio Corona, un giovane bagnino di 17 anni che ha notato la scena: pochi secondi per capire che non stava semplicemente giocando e scherzando col bambino. «Subito ho messo in acqua il pattino e ho raggiunto padre e figlio – racconta – L’uomo mi ha affidato il piccolo, l’ho caricato sul moscone e messo al sicuro e sono stato poi raggiunto a nuoto dalla mamma».

Il bagnino ha poi chiamato il collega a riva per aiutarlo a caricare l’uomo a cui nel frattempo teneva la testa fuori dall’acqua. Una volta a riva, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi del 118 l’uomo è stato messo di lato e aiutato ad espellere l’acqua che aveva bevuto. E’ stato poi condotto dal 118 in ospedale per un principio di annegamento. Alessio Corona, della Cluana Nantes, è bagnigno di salvataggio dallo scorso anno, «ho preso servizio appena 10 giorni fa – continua Alessio – è stato il mio primo salvataggio».