La Lube annuncia il rinnovo annuale del tecnico Romano Giannini, che vestirà i panni di secondo allenatore per la terza stagione consecutiva nello staff di Chicco Blengini. In questo biennio tra i due si è creata una solida intesa con uno Scudetto vinto e uno sfiorato al timone della squadra cuciniera. L’assistant coach originario di Porto Potenza Picena non cela la sua carica in vista della nuova annata agonistica e non perde di vista l’imminente avventura al Trofeo delle Regioni come allenatore della Rappresentativa Marchigiana.

«Fin dal primo momento, alla Lube ho strutturato la mia collaborazione con rinnovi annuali perché, dopo una vita da head coach in altre categorie, volevo ambientarmi nel ruolo di secondo – sottolinea – . Mi sono trovato molto bene, non mi ha sorpreso il carisma dei dirigenti biancorossi, la loro grande capacità organizzativa e la cura dei dettagli dimostrano come sia possibile per una società competere sempre ad altissimi livelli. Dopo lo Scudetto è arrivata un’altra stagione importante. Chicco Blengini mi ha dato tantissimo, sia tecnicamente, sia empaticamente. Questo terzo atto è una consacrazione dell’ottima sintonia. Lui ha un altro anno di contratto ed è giusto continuare insieme in un Club con cui mi trovo benissimo. Come primo allenatore, invece, porto avanti con orgoglio l’avventura con la Rappresentativa Marche, non ho perso la grinta e mi faccio sentire in allenamento quando serve. Si avvicina il Trofeo delle Regioni, in programma a Campobasso dal 27 giugno al 1° luglio. Nel gruppo ci sono otto atleti tesserati con l’Academy Volley Lube e speriamo che questo zoccolo duro ci dia una bella spinta nel torneo. Nella prima squadra della Lube, invece, abbiamo giovani con esperienze importanti alle spalle, siamo convinti che possano migliorare ancora. Per fare dei nomi, Bottolo, Nikolov e Yant cresceranno anche nel bagher di ricezione. Già quest’anno si sono visti progressi notevoli. Poi ai Play Off, dove ci si trova a giocare match da dentro o fuori, lo staff fa scelte finalizzate al risultato, come è avvenuto nella fase clou del campionato 2022/23, ma noi puntiamo a completare il bagaglio tecnico di ragazzi talentuosi».