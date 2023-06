La città di San Severino entra nel gruppo ristretto delle realtà italiane in cui si disputano partite con scacchi viventi.

L’evento è previsto per dopodomani (mercoledì 21 giugno), alle 21. in piazza del Popolo ed è organizzato dal locale circolo “La Torre Smeducci”, guidato dall’infaticabile Caterina Ciambotti, nominata l’anno scorso benemerita della Federazione Scacchistica Italiana.

Vestendo costumi d’epoca della rievocazione storica cittadina i figuranti, giovani e meno giovani, “interpreteranno” una partita famosa che però è ancora top secret.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Comune di San Severino e della Provincia di Macerata, con la collaborazione del Palio dei Castelli e con il patrocinio della Federazione Scacchistica Italiana (Fsi).

Questa manifestazione si inquadra però all’interno di un evento più strettamente agonistico: un torneo di scacchi che farà parte del programma dei Campionati nazionali universitari, che si svolgono proprio in quei giorni a Camerino.

Il torneo, che si intitola Trofeo FederCusi, e che prende il nome dalla federazione che organizza lo sport universitario, si svolgerà nell’arco di due giornate, mercoledì 21 e giovedì 22 giugno, all’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “E. Divini”, in viale Mazzini. In concomitanza con il torneo universitario si svolgerà anche una gara individuale aperta a tutti.

Per avere maggiori informazioni si può contattare il responsabile del torneo, Marco Pelagalli (mail: [email protected]).