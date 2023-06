Trenta ex commilitoni del 4 ska del 1994, provenienti da Toscana, Campania, Lazio e Umbria, si ritrovano a Corridonia dopo 29 anni dal congedo militare svolto nel 66° Fanteria Trieste presso la caserma De Gennaro di Forlì. Dopo una gara con i kart, hanno festeggiato facendo cena tutti insieme per trascorrere una serata in allegria, ricordando i tempi della “naja” con aneddoti e racconti.