A partire dai prossimi giorni Corridonia ospiterà una serie di eventi che animeranno le serate estive. Un’offerta ricca e variegata, dall’arte alle rievocazioni storiche, dagli appuntamenti musicali alle serate di teatro, senza far mancare le tradizionali sagre d’estate e l’ormai immancabile notte di vita. Un calendario punteggiato da eventi organizzati dal comune di Corridonia e dalle varie associazioni presenti sul territorio, che comprende iniziative civili e religiose, a cavallo del periodo delle festività patronali.

«Segnaliamo anzitutto – dice la sindaca Giuliana Giampaoli – per gli amanti dell’arte, l’inaugurazione oggi, sabato 17 giugno alle 18, della mostra “Il Mito, La Memoria” nel Centro di Aggregazione “Pippo”, esposizione di arte contemporanea a cura della professoressa Finicelli e organizzata dall’Associazione culturale L.Lanzi, che vede la presenza di nomi di prestigio come Carla Crosio, Marco Monaldi, Emanuela Pisicchio e Val Ange, accompagnata dalla composizione sonora di Carmen Munafò. Viaggio parallelo a quello che inizia alla Palazzina Liberty di piazzale Vittoria con l’esposizione dei lavori dei laboratori didattici dei bimbi che si sono cimentati nella sfida di dare del mito la loro personale interpretazione. Con grande soddisfazione vedremo la nostra Piazza Corridoni trasformata in palcoscenico per uno spettacolo di videomapping realizzato dall’Accademia Belle Arti di Macerata, in occasione del 50° anniversario della storica istituzione. Lo spettacolo, appositamente studiato dagli studenti per la nostra città, sarà rappresentato dal 7 all’9 luglio e sarà un’occasione imperdibile per mostrare la potenziale capacità di suggestione dei uno dei luoghi più caratterizzanti della nostra città».

Dal 18 giugno al 25 giugno una serie di iniziative promosse dall’associazione “La Margutta”, la passeggiata alla Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti, torneo di giovedì 22 giugno all’Ippodromo, lo spettacolo “La caduta di Montolmo” venerdì 23 in Piazza Filippo Corridoni, sabato 24 benedizione del Palio e Torneo di Archi, per finire con i giochi e i tamburini di domenica 25 giugno con premiazione finale dei vincitori.

Domani domenica 18 giugno le strade di Corridonia risuoneranno anche degli strumenti di numerose bande radunate in occasione del 10° anniversario di formazione della Banda G.B.Velluti, corteo itinerante, sfilata e cena insieme.

Il 27 28 e 29 giugno vedranno anche lo svolgersi degli eventi organizzati dalla parrocchia e dal Comune per le festività patronali, un programma di eventi religiosi e civili, dalle serate di musica alla tradizionale messa dei patroni in piazza Filippo Corridoni officiata dal vescovo di Pesaro e Urbino monsignor Salvucci, all’immancabile Fiera di San Pietro e la cena in piazza del Popolo, con spettacolo musicale di chiusura delle feste patronali.

A seguire un luglio che vedrà la presenza ospiti quali Crepet alla Villa Fermani l’11 luglio, e uno spettacolo di grande spessore, l’Antigone, all’Abbazia superiore di San Claudio il 28 luglio.

«Oltre ai tradizionali appuntamenti – continua la sindaca – con spettacoli vari di intrattenimento a Villa Fermani, commedie e musica, gli eventi estivi vedranno protagoniste anche le nostre frazioni. Inoltre non mancheranno le sagre ormai consuete della pizza alla zona industriale e della birra a San Claudio. Il primo luglio torna anche l’appuntamento “Racconti sotto le stelle” promossa dall’associazione Equilibri, una serata di letture per i nostri bambini nell’atmosfera magica di Villa Fermani. Piazza Corridoni ospiterà invece la musica del DJ Pigini il 5 luglio, uno spettacolo ricco di energia, dedicato al pubblico più giovane. Confermata anche quest’anno per il 21 luglio la Notte di Vita. Una serie di iniziative varie e diverse che hanno visto il patrocinio o l’organizzazione diretta del Comune di Corridonia, un grande sforzo organizzativo che è stato possibile grazie alla collaborazione di tante associazioni, che ringraziamo fin d’ora, insieme a quelle che hanno già presentato i loro eventi con successo nei giorni scorsi».