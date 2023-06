Nuovi vescovi titolari per le diocesi di Cingoli e Treia, si tratta di monsignor Mauricio Rueda Beltz e di Germano Penemote. Si chiude il cerchio sulle nuove nomine dopo l’unificazione della diocesi sotto il nome di Macerata e la scelta della chiesa di San Giovanni come cattedrale. I titoli storici sono stati assegnati dal papa Francesco le ha collegate con i Nunzi di due Paesi e popoli amici come quello pachistano e quello della Costa d’Avorio. Il vescovo della diocesi di Macerata Nazzareno Marconi ha espresso gratitudine verso il santo padre e ha salutato i nuovi vescovi titolari ricordando che molti pachistani lavorano nelle Marche e che in diocesi c’è don Alain Georges N’Guessan Damana, sacerdote originario proprio della Costa d’ Avorio.

Nunzio Apostolico in Costa d’Avorio è stato nominato monsignor Mauricio Rueda Beltz, Sotto-Segretario per il Personale di Ruolo Diplomatico della Santa Sede, che è stato elevato in pari tempo alla Sede titolare di Cingoli, con dignità di Arcivescovo. Monsignor Mauricio Rueda Beltz è nato a Bogotá l’8 gennaio 1970. È stato ordinato sacerdote il 19 dicembre 1996, incardinandosi nell’Arcidiocesi di Bogotá. Si è laureato in Diritto Canonico. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2004, ha prestato successivamente la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Guinea, Cile, negli Stati Uniti d’America e in Giordania. Trasferito alla Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato e stato poi nominato alla Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, come Responsabile dell’Organizzazione dei Viaggi Apostolici. Trasferito alla Nunziatura Apostolica in Portogallo. Nominato Sotto-Segretario della Sezione per il Personale di Ruolo diplomatico della Santa Sede, il 17 dicembre 2020. Conosce il francese, l’inglese, l’italiano e il portoghese.

Nunzio Apostolico in Pakistan è stato nominato monsignor Germano Penemote, Consigliere di Nunziatura, che è stato elevato in pari tempo alla Sede titolare di Treia, con dignità di Arcivescovo. Monsignor Penemote è nato a Ondobe (Angola) il 24 ottobre 1969. È stato ordinato sacerdote il 6 dicembre 1998, incardinandosi nella Diocesi di Ondijiva. È laureato in Utroque Iure. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2003, ha prestato la propria opera nelle Nunziature Apostoliche in Benin, Uruguay, Slovacchia, Thailandia, Ungheria, Perù e Romania. Conosce il francese, l’inglese, l’italiano, il portoghese e lo spagnolo.