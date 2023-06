E’ online e disponibile in tutte le piattaforme “Italove”, il brano cover realizzato dal noto producer marchigiano Stefano ‘Steevo’ Ruffini in collaborazione con la cantante Ludovica Mochi, in arte Sista Lu.



Italove è originariamente una canzone prodotta dai fratelli David e Stephen Dewaele, fondatori dei progetti musicali ‘Soulwax’ e 2 ‘many DJs’ e cantata da Emmanuelle Moutinho. Dopo aver riprodotto questa canzone numerose volte nei loro set, i due musicisti maceratesi hanno deciso di ricreare questa canzone electropop riproponendola con uno stile più simile a quello della disco italiana anni ’80. «Quando parte il basso – spiega dj Steevo – ti fa muovere subito la testa e la gamba, è una canzone dance con un testo semplice da ricordare che ti rimane in mente. Spno molto contento di come suona il brano, è più radiofonico di quello che pensavo».



Le differenze tra la versione originale della canzone e la cover di DJ Steevo e Sista Lu si sentono fin da subito, con una base molto più ritmata e movimentata, un chiaro richiamo alle radici funk e italo-dance del duo. la canzone poi è significativamente più corta, con un taglio delle parti esclusivamente strumentali, ora molto più corte, portando la lunghezza totale della cover a circa quattro minuti, a contrastare i sei della canzone originale. Italove è un singolo rilasciato attraverso Deltanove Studio Records, un’etichetta discografica indipendente italiana fondata dallo stesso Steevo con l’intento di promuovere la scena della musica elettronica underground italiana.

