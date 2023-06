Dopo la vittoria ancora calda dei play-off contro il Bologna che ha decretato lo storico passaggio in serie A1 delle ragazze della prima squadra del Potenza Picena, questo fine settimana l’Hockey Stadium di San Girio sarà lo scenario e il quartier generale delle finali nazionali under 12 femminili di hockey su prato. «Ancora una volta – si legge in una nota – la Federazione Italiana ha scelto la società potentina per ospitare un evento di grande rilevanza nazionale a dimostrazione dell’ottimo livello organizzativo e dell’affidabilità che il sodalizio del presidente Linardelli gode all’interno del movimento hockeistico italiano».

Saranno otto le finaliste che si contenderanno, in due giorni di competizioni, il titolo di Campione d’Italia: Cus Padova, Hc Riva Trento, Hc Lorenzoni Cuneo, la Polisportiva Galatea di Catania, l’Hc Savona, l’Amsicora Cagliari e le due squadre romane dell’Hcc Butterfly e Uh Capitolina. L’apertura è prevista per sabato alle 14, quando scenderanno in campo, in contemporanea, il Lorenzoni contro l’Hc Riva mentre il Cus Padova affronterà la Capitolina Roma. Premiazioni e chiusura in programma per domenica pomeriggio alla presenza di autorità sportive ed istituzionali.