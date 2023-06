di Laura Boccanera

Maxi schermo e stop alla produzione per seguire i funerali di stato di Silvio Berlusconi. Per due ore la Top Fondi di Montecosaro, azienda di produzione fondi per calzature ha sospeso l’attività e disposto uno schermo all’interno dell’azienda per consentire anche ai dipendenti di interrompere il lavoro e tributare l’ultimo saluto all’ex presidente del consiglio.

«E’ stato un grande imprenditore che ho ammirato molto indipendentemente dalla sua azione politica e mi sembrava giusto e corretto seguirne i funerali». Umberto Giampieri, titolare della Top fondi ha così consentito ai dipendenti e collaboratori per un paio d’ore, dalle 14.45 alle 16.30 di fermare la normale produttività della ditta e di stringersi in silenzio nell’addio al Cavaliere.

«Non ho mai avuto modo di conoscerlo – dice l’imprenditore montecosarese – ma l’ho sempre apprezzato per le sue attività, era un fuoriclasse e lo ammiravo molto, un esempio per noi imprenditori. Credo che anche i miei dipendenti abbiano apprezzato indipendentemente da come la pensino politicamente, è un personaggio che ha fatto la storia di questo Paese, eravamo tutti molto concentrati ed è stato un bel momento di condivisione».