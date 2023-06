«La temporanea chiusura del giardino storico “Giuseppe Coletti” non ha privato San Severino di spazi verdi. Sono diverse, infatti, le aree a disposizione in città di bambini, giovani, adulti e anziani per trascorrere momenti all’aria aperta». Ad affermarlo il Comune in una nota. «Nel rione Settempeda esistono ben tre giardini: quello principale, ubicato in via Padre Giuseppe Zampa dietro la chiesa, e quelli di via Vittore Crivelli dove si trovano ben due aree di svago una delle quali all’incrocio con via Varsavia – precisa l’Ente -. Tre le aree verdi anche nel rione Uvaiolo tra via Monte Conero, dove l’area è stata recentemente attrezzata, via Monte San Vicino e via Brunelleschi.

Nel rione Di Contro i giardini sono ubicati nei pressi della scuola di via D’Alessandro e in via Aleandri. Nel rione San Michele ci sono spazi a disposizione in via Stoppoloni e in via Boccati. A Caprara un’area verde è ubicata in via De Gasperi mentre nel rione San Paolo i giardinetti si trovano su via Martiri della Libertà. Altre aree, alla prima periferia della città, sono ubicate in via Zanibelli, nel quartiere del Glorioso, e in viale Santa Margherita, nell’area della parrocchia di Cesolo. Per chi desidera infine stare all’aria aperta in compagnia del proprio amico a quattro zampe nell’area verde posta all’incrocio tra la Sp. 121, che conduce al rione Scaloni, e via Padre Igino Cicconi è ubicato uno spazio recintato con fontana e panchina».