SAN SEVERINO - In corso fino al 27 dicembre i lavori al giardino Coletti, il sindaco ha firmato un'ordinanza

di Monia Orazi

I giardini di San Severino sono chiusi per lavori e nessuno può entrare, almeno fino al 27 dicembre 2023, ma nonostante questo il sindaco Rosa Piermattei ha firmato un’ordinanza in cui vieta l’ingresso alle persone non autorizzate, ricordando che è prevista una multa da 25 a 500 euro ai trasgressori.

E’ noto a tutti che l’ingresso nei cantieri edili è vietato dalla legge alle persone non autorizzate, ma benché sia già previsto il primo cittadino ha scritto nell’ordinanza che ordina «la prosecuzione del divieto di accesso al giardino storico monumentale Coletti, sito in viale Giuseppe Mazzini a chiunque, fatta eccezione per i tecnici addetti e i lavoratori incaricati, fino al termine dei lavori».

Soltanto pochi giorni fa l’ex consigliere comunale Claudio Scarponi, assiduo frequentatore dei giardini con i nipoti, aveva chiesto una riapertura parziale dell’area verde nella zona non interessata dai lavori oppure di individuare un’area verde di riserva dove nonni e nipoti potessero godere di giochi e panchine, per lo svago e la socialità (leggi l’articolo). I giardini di San Severino sono chiusi per lavori dallo scorso 16 gennaio, in quanto è stato aperto il cantiere di recupero per la rigenerazione urbana con i lavori finanziati dal piano complementare del Pnrr per 740mila euro, che prevedono l’abbattimento di piante estranee all’impianto originario, la ripiantumazione di alberi e siepi, la sistemazione dell’area verde e delle bordure, la sistemazione dei viottoli interni e delle fontane, riqualificazione degli arredi per la socialità e la valorizzazione turistica, il rinnovo dell’area giochi per bambini, il rifacimento dell’impianto di irrigazione e di illuminazione.