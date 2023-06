Un supermercato solidale per aiutare le famiglie in difficoltà. Sarà inaugurato domani sabato 10 giugno all’auditorium dell’accademia della musica Franco Corelli di Camerino. “La Formica” sorgerà in alcuni locali messi a disposizione dal comune di Camerino, ubicati a Torre del Parco.

Le forniture alimentari saranno organizzate dal banco alimentare con il quale la nostra associazione ha istituito una convenzione e la gestione ” dell’ insieme ” verrà affidata ad una associazione del territorio.

«Come presidente del Lions club di Camerino – spiega Pietro Valeriani – vorrei ringraziare il gruppo Gabrielli (oasi- tigre )per la fornitura degli arredi . Un ringraziamento va a Francesca Ramicone e Francesca Vagnoni rispettivamente governatore del distretto 108a e presidente della fondazione e agli officer distrettuali Valerio Vagnozzi, Maurizio Tenenti e Fatima leone con i quali si è lavorato insieme per raggiungere questo importante obiettivo. Un ringraziamento particolare va al Sindaco Lucarelli ed alla giunta del comune di Camerino per la fattiva collaborazione e la sensibilità dimostrata. Un caro ringraziamento al past president Mauro ferranti nostro socio».

Questa importante iniziativa si aggiunge a quella di qualche mese fa in cui la fondazione internazionale ha donato all’università di Camerino una ingente somma di denaro per la realizzazione di una nuova sala didattica finalizzata ai servizi per gli studenti universitari. «Il nostro club Lions di Camerino è orgoglioso di questi importanti traguardi raggiunti e continuerà a lavorare per il bene del nostro territorio».