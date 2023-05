«Una giornata dedicata a dimostrare la nostra vicinanza a tutti in ogni momento». Con queste parole il comitato di San Severino della Croce rossa ha salutato, tra gli applausi di tutti, il pomeriggio organizzato in piazza Del Popolo in occasione della Giornata mondiale della Cri e della Mezzaluna Rossa.

Per l’occasione i volontari hanno portato nel luogo simbolo della città di San Severino i propri mezzi dimostrando, alla cittadinanza, l’utilizzo delle apparecchiature in dotazione alle ambulanze ma anche, e soprattutto, come ci si dovrebbe comportare con alcune pratiche salvavita, sia con gli adulti che con i bambini. A guidare la squadra dei volontari in rosso l’instancabile presidente Elena Amici. A collaborare all’iniziativa anche i colleghi volontari della Cri di Tolentino. In piazza Del Popolo, per portare il saluto delle istituzioni, sono intervenuti la sindaca Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, e l’assessore comunale alla Sicurezza, Jacopo Orlandani. Per due notti è stata illuminata di rosso anche la facciata del Municipio mentre la presidente della Cri, Elena Amici, ha consegnato la bandiera della propria associazione al primo cittadino settempedano in segno di vicinanza e collaborazione con la comunità locale.