Vincenzo Schettini, l’influencer che ha conquistato i più giovani, ospite al centro commerciale “Il Cuore Adriatico” con il suo libro “La Fisica che ci Piace”. Domenica 14 maggio dalle 15,30, sarà a Civitanova per incontrare lettori, studenti e follower in un esclusivo firmacopie.

Vincenzo Schettini fisico, musicista, professore influencer, è riuscito in un vero e proprio miracolo: avvicinare migliaia di persone, soprattutto giovanissimi, a una delle materie più ostiche delle scuole superiori: la fisica. Lo fa con uno straordinario metodo didattico semplice, diretto, innovativo e con una profonda empatia e capacità di comunicare che hanno fatto innamorare centinaia di migliaia di studenti e adulti. I suoi canali Youtube, TikTok, Instagram, Spotify e Facebook, in cui spiega attraverso esempi della vita quotidiana e un inimitabile tocco personale, argomenti come l’energia, la forza, l’elettromagnetismo, superano un milione e mezzo di follower.

Il suo video più seguito “perché se saltiamo nel treno cadiamo nello stesso punto?” è stato visualizzato da 7 milioni di persone. Il suo libro ha raggiunto la top ten dei saggi più venduti in Italia. “«Portare un professore di fisica in un centro commerciale, – spiega Simone Tommolini, general manager della Okay Group, agenzia che segue il fisico influencer – è un modo innovativo di rendere la scienza più accessibile a tutti, a prescindere dall’età o dal titolo di studio, inaugurando un modo alternativo di fare divulgazione scientifica, in un luogo extra-scolastico e rendendo i centri commerciali sempre di più luoghi di aggregazione e diffusione di cultura, oltre lo shopping.

Schettini è un fisico, un musicista, uno scrittore, ma è soprattutto un prof influencer. Agli inizi del 2000 si diploma in violino e didattica della musica per poi laurearsi in fisica. Le due anime, quella artistica e quella scientifica, si sono fuse sotto l’idea di trasformare la fisica da pura nozione a vero e proprio intrattenimento, imitando lo stesso effetto che ha la musica sul palcoscenico: da anni dirige un affermato gruppo gospel chiamato «Wanted Chorus» e insegna fisica nelle scuole superiori, divulgandola contemporaneamente online sotto lo pseudonimo de “La Fisica Che Ci Piace”.

Sui suoi canali social, dove è seguito complessivamente da due milioni di followers, rende la sua materia accessibile a tutti insaporendo le lezioni con un tocco puramente personale. Da anni cura la parte social di un prestigioso programma di formazione dei docenti italiani al Cern di Ginevra. Ha pubblicato nel 2022 il suo primo libro, “La fisica che ci piace”, edito da Mondadori Electa, che nello stesso anno ha raggiunto la top ten dei libri di saggistica più venduti in Italia.

E per lo “Science Day”, nella mattinata di sabato 13 maggio dedicata alle famiglie e ai bambini alla scoperta del mondo della scienza, il prof Vincenzo Schettini terrà un’originalissima lezione, con tanto di laboratori e attività in tema, all’interno della Rainbow, più precisamente alla Liberi Reggiomonte International School, l’ innovativa scuola creata da Iginio Straffi.