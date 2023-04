Santo Stefano sul tetto d’Europa

BASKET IN CARROZZINA - La formazione di Porto Potenza vince l’Eurocup 1, prestigiosa competizione tra i top club del vecchio continente

Santo Stefano Kos Group di Porto Potenza sul tetto d’Europa. La formazione marchigiana vince l’Eurocup 1, prestigiosa competizione europea tra i top club del vecchio continente.

Le final eight, che si sono svolte da venerdì in Lombardia, sotto l’egida della IWBF Europe (International Wheelchair Basketball Federation), hanno visto i marchigiani trionfare superando il proprio girone, composto da Hornets Le Cannet (Francia), Self Group Millennium Basket Padova e Galatasaray S.K. (Turchia) fino ad approdare in finale dove, contro il Bilbao, i giocatori di coach Roberto Ceriscioli hanno sfoderato l’ennesima prestazione monstre di questa stagione battendo gli spagnoli al Pala Meda in un match bello e combattuto, prima che i portopotentini prendessero il largo.

Il finale 69-53 certifica la superiorità di capitan Bedzeti e compagni. Un collettivo granitico, forgiato da coach Ceriscioli, che poteva perdersi d’animo dopo l’inattesa uscita in semifinale di campionato che ha fatto molto male perché l’obiettivo dichiarato era centrare almeno la finale scudetto. Ma la squadra non si è persa d’animo ed è riuscita in questa impresa di salire sul tetto d’Europa.

“Siamo contentissimi, davvero una gioia enorme – dice il Presidente della ASD Santo Stefano Sport, Mario Ferraresi – in questa stagione siamo stati grandi protagonisti e abbiamo vinto 2 competizioni su 3 alle quali abbiamo preso parte, con la vittoria di oggi in Eurocup 1 e la vittoria di marzo in Coppa Italia”.

Il collettivo, dicevamo, è stato la grande arma di questo Santo Stefano KOS Group, unito al carattere ed alla grande sagacia tattica impartita loro da coach Ceriscioli. Ma un nome su tutti, in questa finale, è quello di Andrea Giaretti che non è solo stato protagonista della finale con 21 punti ma è stato anche prescelto nel quintetto ideale della fase finale della competizione.

Per la società sportiva di Porto Potenza un successo che sancisce definitivamente questa realtà portopotentina come una delle migliori in Italia e in Europa. Dopo lo scudetto del 2019 e la coppa Italia del 2021, è arrivata infatti quest’anno un’altra Coppa Italia e questo prestigioso trionfo su un teatro europeo.

S. STEFANO KOS GROUP – BILBAO 69-53

S. Stefano Kos Group: Giaretti 21, Bedzeti 18, Gray 12, Tanghe 8, Miceli 8, Ghione 2.

Bilbao: Papi 17, Lorenzo 6, Perez 2, Glossner 2, Garcia 7, Mouriz 13, Macsorley 6.