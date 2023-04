CIVITANOVA - Domenica 28 maggio appuntamento all’ippodromo Mori. Il consigliere Pierpaolo Turchi, promotore dell’iniziativa: «Vogliamo farlo diventare un punto di riferimento per tutte le Marche». Il sindaco Ciarapica: «Con questo ritorno vogliamo organizzare una festa condivisa e di sana competizione». In programma anche una lotteria

Undici bandiere svettano su Palazzo Sforza. Sono i colori dei quartieri di Civitanova che domenica 28 maggio si sfideranno all’ippodromo Mori per il grande ritorno, dopo dieci anni, della “Corsa dei quartieri de Citanò”.

«Riprendiamo una tradizione che si era interrotta – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica durante la presentazione – e che ha avuto sempre un grande successo e tanta partecipazione. Con questo ritorno vogliamo valorizzare l’ippodromo ed il mondo dell’ippica, ma anche organizzare una festa condivisa e di sana competizione tra quartieri per sentirci sempre più comunità. Occasione di divertimento per grandi e piccoli, ma anche solidarietà attraverso la lotteria di beneficenza a sostegno della Croce Verde. Ringrazio gli sponsor privati ed il bel lavoro di squadra portato avanti dai consiglieri Pierpaolo Turchi e Paola Fontana, dagli assessori allo Sport ed al Turismo e da tutti coloro che hanno lavorato per questo grande ritorno».

«E’ importante per la città riportare in vita questa corsa – ha detto il consigliere comunale Pierpaolo Turchi, promotore dell’iniziativa – ed è stato possibile perché abbiamo la fortuna di avere un sindaco che ha creduto nel nostro progetto. E’ una corsa legata allo sport ma anche al turismo, alla cultura e vuole, in primis, valorizzare l’ippica e l’ippodromo Mori e farlo diventare un punto di riferimento per tutte le Marche. Sono orgoglioso di avere qui con noi, oggi, gli undici coordinatori dei quartieri a cui spetta un compito importante: quello di diffondere il clima di festa e della sana competizione tra i civitanovesi».

«Quando il consigliere Turchi ci ha presentato questo progetto – ha detto l’assessore allo Sport Claudio Morresi – lo abbiamo subito sposato. I miei nonni abitavano a San Savino e quindi è un luogo che mi è rimasto nel cuore e merita una valorizzazione maggiore. Infatti stiamo valutando di poter organizzare qualche altro evento in questo posto meraviglioso».

«L’ippodromo è incantevole – ha detto l’assessore al Turismo Manola Gironacci – e tutto quello che crea turismo è per me importante. Che sia quindi l’inizio per migliorarsi sempre di più, anno dopo anno».

Manola Gironacci ha presentato tutti i coordinatori: Paola Campitelli del quartiere Asola, Alessandro Gattafoni quartiere IV Marine, Giorgio Paolucci del quartiere Fontespina, Giuseppe Fiscarelli del quartiere San Gabriele, Fabio Capponi del quartiere San Marone, Pietro Pinesi del quartiere Centro, Massimo Pierini del quartiere Stadio, Giordano Panichelli del quartiere Santa Maria Apparente, Mosè Ambrosi del quartiere San Domenico, Angelo Masullo di Civitanova Alta, Nazzareno Mardolini del quartiere Risorgimento.

A ricordare l’importanza della lotteria è stata la consigliera Paola Fontana, che si è impegnata molto in prima persona per l’organizzazione dell’evento. «Ci saranno tanti premi importanti – ha detto – il primo è una vacanza da 2mila euro. Il costo del biglietto è di 2,50 e l’estrazione avverrà domenica 28 maggio alle 18. Sarà sicuramente una bella festa per tutti. Ringrazio la Proloco di Civitanova Alta, la Protezione Civile, la Croce Verde, i dipendenti del comune e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento».

Plauso per l’iniziativa da Massimo Pierini. «Una corsa importante per dare visibilità ad una struttura bistrattata negli ultimi anni».