RASSEGNA - Si inizia con una tre giorni al cine-teatro Cecchetti, che vedrà come primo ospite il 19 maggio l'attore e regista. Ecco gli altri appuntamenti. Annunciata la giuria del premio Stelvio Massi

Sarà Giuseppe Battiston ad inaugurare la nona edizione del Civitanova Film Festival. Il Cff, che si appresta a vivere un 2023 con una programmazione di tre mesi, partirà subito con l’acceleratore tanto che la sua prima parte, che si snoderà in una tre giorni al cine-teatro Cecchetti, vedrà come primo ospite proprio Battiston. Il regista e attore sarà venerdì 19 maggio in sala, con la serata che vedrà alle 21.30 la proiezione del film “Io vivo altrove”, alla quale seguirà un dibattito con il pubblico (ingresso 4 euro). Per Battiston, tre volte miglior attore non protagonista ai David di Donatello (La passione, Non pensarci e Pane e tulipani) e con due Nastri d’Argento in bacheca (Perfetti sconosciuti e Senza arte né parte), Io vivo altrove rappresenta il debutto in regia: saranno quindi tanti gli argomenti e le emozioni da condividere in sala. La prima parte del Cff proseguirà poi sabato 20 maggio, sempre al Cecchetti. Alle 17.30 per la proiezione del film “La donna che visse due volte”, di Alfred Hitchcock (ingresso gratuito) e, dopo una pausa, alle 21.15 la pellicola Amusia e il successivo incontro con il regista Marescotti Ruspoli e con l’attrice Carlotta Gamba (ingresso 4 euro).

Domenica 21 maggio si concluderà la prima parte della nona edizione con la proiezione alle 18.15 del cortometraggio Dalle macerie verso la luce, realizzato dai ragazzi dell’istituto di istruzione superiore Leonardo Da Vinci di Civitanova, e alle 21.15 con la proiezione del documentario “Aftershock – La terra tremano” e l’incontro con Giorgio Felicetti (ingresso libero). Inoltre, giovedì 18 maggio e venerdì 19 maggio, alle ore 9.30, i direttori artistici del Cff Peppe Barbera e Michele Fofi incontreranno gli alunni dell’istituto comprensivo via Tacito, per il progetto Corti Young, in cui gli studenti si avvicineranno al mondo del cortometraggio con una serie di visioni al cine-teatro Cecchetti, in cui si presenteranno corti di animazione di valore internazionale. Per chi volesse vedere Corti Young le proiezioni di domenica 21 maggio, alle 17, sono aperte al pubblico. Corti Young sarà l’occasione per mettere in contatto i giovanissimi con la magia che si cela dietro a questo genere di prodotto, che è poi l’anima del Cff con la sua rassegna dei corti, in cartellone a giugno 2023. A tal proposito, è stata ufficializzata la giuria della nona edizione, che assegnerà tra gli altri il Premio Stelvio Massi.

È composta da: lo sceneggiatore Claudio Balboni, il regista Daniele Barbiero, la sceneggiatrice e regista Federica Biondi, la regista e scenografa Monica Manganelli e l’autrice e regista Teresa Sala. Tornando quindi alla struttura del festival, l’edizione 2023 si dividerà in quattro momenti. Oltre alla prima parte di inizio maggio, il Cff avrà un preludio con tre appuntamenti infrasettimanali www.civitanovafilmfestival.it (martedì 30 maggio, 6 e 13 giugno) tra Cecchetti e altri spazi del centro città, con un caleidoscopio di arti che dialogano proprio sul “mondo della celluloide”. Arriveremo, così, belli carichi al clou del Cff 2023, che dal 20 al 24 giugno animerà per cinque giorni Civitanova alta, con presentazioni di libri, incontri con registi, concerti e l’imperdibile rassegna dei cortometraggi. L’ultima parte del Cff 2023 sarà a luglio e si tornerà al Cecchetti con quattro proiezioni dedicate a Marilyn Monroe, in collaborazione con il Museo Magma.

«Siamo molto soddisfatti di poter annunciare questa prima parte del Cff – le parole di Barbera e Fofi – che quest’anno inizierà subito alla grande con ospiti di caratura. Presenteremo presto l’intero programma e ci saranno altre piacevoli sorprese. Ma quello che ci piace già sottolineare è la nostra volontà di lasciare un segno tangibile e duraturo nella nostra comunità. Per questo, tra le tante novità, abbiamo puntato su Corti Young, perché pensiamo che la nostra rassegna deve avvicinarsi ai giovani, portandoli a confrontarsi con un grande schermo. E questo lo dobbiamo fare specialmente oggi, perché il cinema vive un momento particolare: le sale hanno sofferto tra pandemia e proliferare delle piattaforme streaming, ma stanno dimostrando di essere più vive che mai. Perciò vogliamo “responsabilizzare” gli alunni e renderli protagonisti, chiamandoli non solo a visionare i corti, ma dando loro la possibilità di scegliere un premio da consegnare al prodotto che hanno maggiormente apprezzato». Il Cff è organizzato dall’Aps Favolacce con la collaborazione del Comune e dell’Azienda dei Teatri di Civitanova.