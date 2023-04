FONDI - La soddisfazione de presidente Sandro Parcaroli e della consigliera con delega all’Edilizia scolastica, Laura Sestili: «Risorse molto importanti che i nostri uffici hanno intercettato e che diventano fondamentali visti i continui tagli alle entrate cui è sottoposta la Provincia»

Oltre dieci milioni di euro dal Pnrr per sistemare le scuole della provincia e realizzare nuove palestre e campi sportivi a servizio degli studenti. «Si tratta di risorse molto importanti che i nostri uffici hanno intercettato e che diventano fondamentali visti i continui tagli alle entrate cui è sottoposta la Provincia – spiegano il presidente Sandro Parcaroli e la consigliera con delega all’Edilizia scolastica, Laura Sestili -. Le scuole sono un settore a cui teniamo molto perché la sicurezza dei nostri ragazzi passa attraverso la realizzazione di ambienti idonei e funzionali alle diverse attività».

Entrando nel dettaglio degli interventi programmati, 4,6 milioni sono previsti per i lavori di adeguamento sismico in tutte e cinque i corpi di fabbrica del Liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata. I lavori, eseguiti dalla ditta Gm costruzioni srl, al momento si sono concentrati sulla palestra e sono in fase di ultimazione, poi si sposteranno sugli altri fabbricati. Ulteriori 1.210.000 euro serviranno per gli interventi di ampliamento all’Istituto “Mattei” di Recanati, aggiudicati alla ditta Simo Costruzioni Srl. Sempre relativamente all’Iis “Mattei” sono in fase di consegna, alla ditta Consorzio artigiani romagnolo soc. coop, i lavori per la realizzazione di una nuova palestra per 1,2 milioni.

Sono in fase di consegna, invece, al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla Crucianelli Restedil srl – Eredi Paci Gerardo srl, i lavori di realizzazione di una nuova palestra all’Istituto agrario “Garibaldi” per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro.

Sarà la Gm Costruzioni, infine, a occuparsi dei lavori di realizzazione di nuovi spazi al liceo Da Vinci di Civitanova, per un importo di 2.647.488 euro, mentre per i lavori di realizzazione di una nuova palestra a servizio dell’Istituto “Matteo Ricci” di Macerata (1.320.000 euro) sono in fase di consegna alla ditta Edil Life srl.

«All’inizio di quest’anno, inoltre, abbiamo ottenuto una nuova tranche di finanziamenti per oltre 400mila euro – aggiunge la consigliera Sestili – che sarà utilizzata per la riqualificazione delle aree all’aperto destinate alle attività sportive al liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata (53.400 euro) e al liceo “Leopardi” di Recanati (112.500 euro), oltre alla riqualificazione architettonica e funzionale della palestra del liceo classico “Leopardi” di Macerata (260mila euro)».