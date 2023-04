L'ORCHESTRA FIATI "Insieme per gli altri" affianca l'Ant nel sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie. Concerto al teatro Annibal Caro a Civitanova venerdì 5 maggio alle 21

L’orchestra “Insieme per gli Altri”, la colonna sonora della solidarietà diretta dal Maestro Gianpiero Ruggeri, continua a mettere in campo le proprie energie indirizzate al sostegno di iniziative verso la solidarietà sociale pensata e realizzata nel modo più congeniale a chi ha scelto di farlo con uno strumento musicale.

«Questa volta – fa sapere il direttivo – il nostro impegno ci ha portato ad incrociare le attività poste in essere dalla Fondazione Ant, nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti e che è, oggi, la più ampia realtà no-profit in Italia per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici».

Dal 1985 a oggi la Fondazione Ant ha assistito oltre 149mila malati, in modo completamente gratuito, con équipe multi-disciplinari presenti in 29 province in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria).

Nella provincia di Macerata, dal 1995 è presente la delegazione Ant di Civitanova, delegata la professoressa Fiorenza Paffetti Perugini, che con 5 medici, 3 infermieri e 2 psicologi, assiste gratuitamente i malati oncologici e i loro familiari a casa; nel 2018 è sorta a Porto Potenza Picena una Delegazione di Amici dell’Ant, delegata Sara Ciminari, che supporta tutte le iniziative programmate sul territorio. Con il servizio Bimbi in Ant, i loro medici, infermieri e psicologi portano cure a casa anche dei piccoli malati e offrono sostegno ai loro familiari.

Quando si ha la la necessità di affrontare una malattia grave le vite dei pazienti e dei loro famigliari sono stravolte da tutte le diverse fasi del complicato percorso di analisi, interventi, cure ed assistenze varie; ed è proprio in questi momenti che si evidenzia il valore assoluto di esperienze di vita vissuta e solidali realizzato dai volontari e dai medici della Fondazione Ant che porta gratuitamente a casa del malato un’assistenza socio-sanitaria completa e tutte le cure mediche necessarie, offrendo un supporto globale a beneficio del paziente e del suo nucleo familiare.

«Ci sentiamo vicini al loro impegno – prosegue l’orchestra – vogliamo cogliere ogni piccola occasione per renderci utili alla loro causa che poi è quella dei malati oncologici, quella dei famigliari stravolti dalle nuove situazioni di cura ed assistenza ed a volte senza nemmeno le giuste capacità e competenze per assistere i loro cari. Vogliamo mettere in campo il nostro impegno in musica per cercare di garantire un piccolo sostegno economico alle attività della Fondazione Ant: questa volta abbiamo deciso di essere al loro fianco, è la nostra volontà, il nostro minimo principio di soddisfazione di musicisti votati alla solidarietà.

Vogliamo contribuire alla prevenzione che rappresenta l’arma più efficace per combattere il cancro e siamo al loro fianco con la convinzione che i progetti di sensibilizzazione ed educazione sanitaria nelle scuole e sul territorio siano il metodo migliore e più concreto per realizzare progetti di diagnosi precoce, cioè la modalità migliore di contrasto alle patologie tumorali. Saremo al loro fianco il 5 maggio alle 21 al Teatro Annibal Caro di Civitanova e il 6 ottobre alle 21 al CineTeatro Divina Provvidenza di Porto Potenza Picena».

In questi luoghi le note dell’Orchestra “Insieme per gli Altri” saranno a servizio di una raccolta fondi in favore delle attività della Fondazione Ant .

«Anche questa ulteriore collaborazione contribuirà a rinsaldare i legami con gli Enti Associativi e con le Comunità di questi territori dove proveremo a lasciare tracce, non solo musicali, della nostra esperienza di “Carovana della Solidarietà” in forma di musica». “Carovana della Solidarietà” che ad oggi ha prodotto 113 concerti, 53 località toccate, 82 associazioni di volontariato e/o istituzioni che hanno usufruito della nostra “mission” e 50mila euro raccolti dalle stesse per iniziative solidali».

L’orchestra ringrazia i suoi sostenitori, cioè ai titolari delle aziende che si impegnano permettendo tutta questa Solidarietà: l’Ing. Gabriele Miccini di Appignano, patron della Giessegi di Appignano, al quale va un particolare ringraziamento per aver concesso, in via esclusiva a Francesco di Mauro, l’utilizzo del logo “Giessegi per il sociale” utilizzato in tutte le nostre iniziative solidali; Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata; Stefano Parcaroli della Med Computer di Macerata; Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano; Fabio Fiorani della Fina di Appignano; Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano; Gianluca Gasparrini e Valentini Jennifer di Mondo Infissi di Appignano; Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano; Francesco Pellerino della Logichem di Appignano; Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di Casette d’Ete; Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino; Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano; Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di Passo di Treia; Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino e Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro.