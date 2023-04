TOLENTINO - Hanno aderito al progetto gli istituti “Lucatelli” e “Don Bosco”. Sabato, a partire dalle 16, i bambini e le loro famiglie saranno coinvolti in presentazioni di libri, caccie al tesoro, giochi di ruolo e laboratori creativi. Alle 21 al teatro Vaccaj la premiazione per le classi che hanno partecipato a “I campioni del villaggio digitale”

Villaggio Digitale, a Tolentino si terrà la giornata conclusiva dell’edizione 2022-2023. Appuntamento a sabato 29 aprile. Il progetto è stato portato avanti dal Garante per i diritti della persona, il Co.Re.Com e l’istituto capofila Ite Gentili di Macerata. L’ideazione, l’organizzazione e il supporto formativo e tecnico sono dell’associazione Red – Rete educazione digitale di Macerata (con le associazioni che ne fanno parte: Aiart Marche, Age Marche, Help Sos salute e famiglia di San Severino, Cogito Servizi, Aps Sentinelle

del mattino di Civitanova, Camera minorile di Macerata e Kiwanis club di Macerata). Il Villaggio Digitale parte dal presupposto che, in una società dove ormai si vive contemporaneamente sia online che offline, sia necessario essere consapevoli sia dei rischi che delle opportunità che il web presenta.

Hanno aderito entrambi gli istituti comprensivi di Tolentino, il “Lucatelli” e il “Don Bosco”. Le attività si sono sviluppate in tre percorsi, in base alle scelte e alle scuole partecipanti: “I campioni del villaggio digitale” e “Tutta scena nell’era digitale” sono stati destinati alle scuole secondarie di primo grado, mentre “I rivoluzionari del web” ha coinvolto le scuole primarie. Si sono tenuti incontri anche con i genitori della scuola dell’infanzia.

Sono stati realizzati diversi appuntamenti, che hanno coinvolto nella formazione diversi professionisti e soci Red: le digital strategist Daniela Zepponi (vicepresidente Red) e Silvia Alessandrini Calisti per il modulo relativo all’educazione civica digitale e per il progetto “I rivoluzionari del web”, le avvocatesse Mariangela Ascenzi, Barbara Pantanetti e Benedetta Pugnali per il modulo relativo alla legalità, il neuro scienziato Federico Bollini e la psicologa Valeria Cegna dell’associazione Glatad, per parlare di emozioni e affettività, il comunicatore Paolo Nanni e l’educatrice professionale Ilenia Ferracuti dell’Ast Macerata per quanto riguarda le dipendenze.

Le classi che hanno aderito al progetto “I campioni del villaggio digitale” si sono poi sfidate, all’interno di ogni istituto, per eleggere la vincitrice, che sarà poi premiata sabato 29 aprile al teatro Vaccaj nella serata finale, durante la quale verranno anche messe in scena le rappresentazioni teatrali a cura dei ragazzi degli istituti “Lucatelli” e “Don Bosco”, guidati dal regista Francesco Facciolli.

Il pomeriggio di sabato 29 aprile invece sarà dedicato alle scuole primarie: a partire dalle 16, nel cortile della scuola media “Don Bosco”, i bambini e le loro famiglie saranno coinvolti in presentazioni di libri, cacce al tesoro, giochi di ruolo e laboratori creativi.

«Riteniamo, da amministratori e da genitori – sottolinea Elena Lucaroni, assessore alle Politiche sociali di Tolentino -, che il mondo digitale faccia ormai parte della nostra vita e di quella dei nostri ragazzi ma riteniamo anche che vada approcciato con le modalità giuste affinchè sia uno strumento e non una dipendenza nella vita dei nostri ragazzi. Il progetto a cui i nostri Istituti hanno aderito, è stata l’occasione giusta per dare, non solo ai nostri giovani ma anche ai loro genitori, la consapevolezza e l’autorevolezza di gestire il buon uso del mondo digitale. Come assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione insieme a tutta l’amministrazione ringrazio quindi il Red, il garante per i diritti alla persona, il Co.Re.Com, le dirigenti scolastiche, gli insegnanti e soprattutto i ragazzi che come sempre sanno cogliere le opportunità che gli vengono fornite per affacciarsi al mondo consapevolmente».

«Tolentino, alla sua prima prova come Villaggio Digitale si è dimostrata davvero attenta e coinvolta – conclude Daniela Zepponi, vice presidente di Red – Rete educazione digitale -. Un grazie in particolare al Comune e all’assessorato della dottoressa Lucaroni per aver dato la massima disponibilità e un grazie di cuore alla dottoressa Amico e alla coordinatrice Monia Palumbo per l’Ic Lucatelli e alla dottoressa Spurio e alla coordinatrice Cristina Giorgetti per l’Ic Don Bosco per aver fatto squadra insieme a noi nell’interesse dei ragazzi, con una sensibilità e attenzione davvero unica».

Giardino esterno “Don Bosco”

16: presentazione del libro “La mia amica Guty” con laboratorio per bambini e ragazzi (6-11 anni) di disegno

17: presentazione del libro “Le Marche con i bambini” con laboratorio per bambini

Dalle 15: accia al tesoro per i bambini che hanno partecipato al progetto “I rivoluzionari del web”

Dalle 16:iochi da tavolo e di ruolo per ragazzi e adulti

Teatro Vaccaj

21: serata finale con “Pierino e i lupi della rete” (istituto Lucatelli – classe 1°D) e con “Che Odissea nel web” (istituto Don Bosco – classi 2°A e 1°A). Regia Francesco Facciolli, premiazione delle classi campioni degli istituti. Consegna al sindaco della targa “Villaggio Digitale 2023”.