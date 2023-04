L'EVENTO ha portato in città 75 supercar e quasi 200 i partecipanti, tra conducenti e accompagnatori

La basilica di San Nicola, il Museo internazionale dell’umorismo, il teatro Vaccaj, i prodotti tipici degustati a Villa Nena e la visita alla cantina “Il Pollenza” sono state tappe che hanno portato a conoscere Tolentino agli ospiti arrivati da tutte le Marche e da altre regioni per il raduno delle Porsche. Non è un caso che nel corso della presentazione, il successo dell’iniziativa è stato coniato con il termine “auto turismo’’ come fenomeno da sostenere, da implementare e da strutturare per poter far conoscere i piccoli centri delle Marche.

Organizzato dal club “Passione Porsche” presieduto da Antonio Pierluigi il raduno ha ospitato ben 75 vetture supercar della celebre casa automobilistica tedesca, mentre quasi 200 sono stati i partecipanti, tra conducenti e accompagnatori. Le auto hanno sostato per tutta la mattinata nelle piazze della Libertà e Maurizi che sono state adibite a passerella espositiva per le Porsche. I partecipanti, invece, hanno effettuato una visita guidata nei maggiori luoghi di interesse artistico e culturale della città. La prima tappa è stata alla dasilica di San Nicola, poi è stato raggiunto il Museo internazionale dell’umorismo dove c’è stato un incontro di presentazione dell’evento e di seguito il gruppo ha raggiunto il teatro Vaccaj. Successivamente le auto in corteo hanno attraversato lo storico Ponte del diavolo e hanno raggiunto Villa Nena in contrada Bura per il pranzo. La giornata è terminata con la visita alla cantina “Il Pollenza” in contrada Casone.

Presenti il sindaco Mauro Sclavi, l’assessore Fabiano Gobbi, il consigliere regionale Luca Santarelli, il presidente di Copagri Marche Andrea Passacantando e il presidente di Confidi Macerata Gianluca Pesarini.