POTENZA PICENA - Una 38enne era sotto accusa davanti al gup del tribunale di Macerata. Avrebbe ottenuto il denaro per dentista, funerali, riparazione dell'auto. Lei (difesa dall'avvocato Mery Teodori, in foto) nega tutto e dice che erano regali

di Gianluca Ginella

Dentista, funerali, compleanni, l’auto da riparare: per pagarli ricariche, bonifici e alla fine un conto che supererebbe i 33mila euro. Denaro che un uomo di 56 anni di Potenza Picena avrebbe dato ad una donna romena che aveva conosciuto online. Ora lei, Mihaela Doinita Trif, è stata rinviata a giudizio dal gup Giovanni Manzoni, del tribunale di Macerata, per circonvenzione di incapace. La donna, 38enne, avrebbe finto di avere un interesse sentimentale per il 56enne, abusando dello stato psichico dell’uomo, dice il pm Enrico Riccioni, e lo avrebbe indotto a darle parecchi soldi tra ricariche Poste Pay e bonifici, questo tra il 20 luglio 2020 e il 31 gennaio 2022.

Secondo la ricostruzione del 56enne, che oggi si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Paolo Cecchetti, appena si erano conosciuti lei avrebbe iniziato ad inviargli messaggi con cuori, chiamandolo “amore” e dando a vedere di essersi innamorata. La 38enne avrebbe iniziato a chiedergli aiuti per far fronte alle più svariate esigenze, dice l’accusa: funerali, compleanni, dentista e riparazione dell’auto. La donna, difesa dall’avvocato Merys Teodori, nega di essersi approfittata dell’uomo e sostiene che lui le aveva fatto dei regali perché stavano insieme.