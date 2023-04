TOLENTINO - Il colpo messo a segno nel corso della notte. Rubato denaro dall’Associazione Tennis e dal bar Back Yard

di Francesca Marsili

Ladri in azione al Circolo tennis di Tolentino, prese poche decine di euro dalla segreteria e un centinaio dalla cassa del bar Back Yard, oltre a tre scatole di barrette proteiche. Uno dei ladri si è ferito per mandare in frantumi la vetrata della porta d’ingresso. Il furto è stato messo a segno nella notte all’interno della struttura gestita dall’Associazione Tennis Tolentino, a pochi metri dal Retail Park.

I malviventi, una volta entrati nel circolo si sono per prima cosa concentrati sulla segreteria dell’associazione cercando di forzare la porta laterale. Non riuscendoci hanno mandato in frantumi il vetro della porta, ferendosi, come testimonia il sangue che è stato trovato quando questa mattina è stato scoperto il furto. Poi, attraverso il foro, si sono introdotti all’interno e diretti verso la cassa della segreteria dove hanno portato via pochi euro. A questo punto, probabilmente non soddisfatti per lo scarso bottino, si sono portati verso il bar della struttura, il Back Yard, che si trova nel retro. Qui hanno forzato la porta riuscendo ad entrare e lasciando tracce di sangue sia sulla stessa che all’interno del locale. Aperta la cassa hanno portato via un centinaio di euro e tre scatole di barrette proteiche. «Verosimilmente hanno agito dopo le tre di questa notte – ipotizza il presidente dell’associazione Tennis Tolentino, Marco Sposetti -, perché i ragazzi del bar hanno chiuso verso quell’ora e passando avanti alla porta della segreteria non hanno notato niente. È la prima volta che subiamo un furto e speriamo sia anche l’ultima». Uno dei due soci del bar Back Yard ha già sporto denuncia ai carabinieri. Il presidente dell’associazione Tennis Tolentino spiega che lo farà domani mattina. Resta da quantificare l’esatto ammontare del bottino.