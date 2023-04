TOLENTINO - L'incidente nella zona del Retail Park, in contrada Pace. Un uomo trasportato a Torrette con l'elicottero

Investito da un’auto, un uomo soccorso dall’eliambulanza e trasferito a Torrette. È successo intorno alle 21 a Tolentino, in zona Retail Park, in contrada Pace. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno allertato l’elicottero e caricato l’uomo sull’ambulanza per poi predisporre l’incontro con il velivolo. L’uomo, che ha perso conoscenza, è stato trasportato all’ospedale di Ancona in codice rosso.

(in aggiornamento)