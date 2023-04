CIVITANOVA - Concerto di Adriano Pappalardo e Ivana Spagna, mercatino del vintage e festa stile anni '80. Intanto questo fine settimana torna 'Mare in fiore'

di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Week end del Primo Maggio, una tre giorni di eventi e spettacoli: pacchetti turistici da 37 euro a notte per attirare gli umbri e la festa si sposta dal lungomare al centro. Nuovo format pensato dal comune di Civitanova per sperimentare eventi che siano da volano per la promozione turistica: ecco allora che il Primo maggio comincia già da sabato 29 quando arriverà al Varco sul mare il mercatino del vintage, poi domenica al lido Cluana e in centro iniziativa in collaborazione con i commercianti a tema nostalgia anni ’80 e festa dei lavoratori col concerto di Adriano Pappalardo e Ivana Spagna. Il cuore della manifestazione si sposta: niente eventi sul lungomare, tutto accade tra piazza e Varco sul Mare.

A motivare questa scelta (spostato anche Il mare in fiore che approda al Varco dopo anni di mercatino florovivaistico sul lungomare sud) l’assessore al commercio Francesco Caldaroni: «è uno spostamento da cui tutti trarranno profitto – ha detto – intanto perché il Varco è l’anello di congiunzione fra il centro e il lungomare e posizionare lì delle iniziative permette un raccordo. E poi c’è una motivazione di carattere tecnico: evitiamo di chiudere il lungomare dando una via di ingresso e di uscita evitando così il traffico».

Soddisfatto anche il sindaco Fabrizio Ciarapica: «Così come avevamo pensato a una tre giorni di festa per il Carnevale, riproponiamo il format che è appetibile per sfruttare al meglio le presenze e prolungarle – ha detto – la presenza degli organizzatori del mercatino dell’Antiquariato di Ascoli alza il livello del servizio e delle attività».

A coordinare il tutto l’assessora agli eventi Manola Gironacci: «Abbiamo scelto il tema degli anni ’80 perchè sta tornando molto di moda. I commercianti sono chiamati a collaborare per l’evento del 30 quando ogni attività proporrà iniziative e vetrine a tema, rievocando i mitici “paninari” e gli stili diffusi in quell’epoca per musica, abbigliamento e arredo».

Si parte dunque il 29 (e durerà fino al 1 maggio) con il mercatino del vintage al Varco sul mare. In esposizione 50 standisti che proporranno abbigliamento anni ’80 e ’90 collezionismo cartaceo, arredo industriale, cassettiere e fari. Un “modernariato di ritorno” che sta diventando una nuova forma di collezionismo rispetto all’ antiquariato. Poi domenica 30 eventi su corso Umberto I e su viale Vittorio Emanuele in collaborazione con le associazioni dei commercianti. Il 1 maggio è festa dal mattino al Lido Cluana con i giochi popolari di una volta, evento dedicato all’animazione per bambini tra tiro alla fune e staffette sui trampoli. Il pomeriggio festa in piazza con il concerto di Adriano Pappalardo e Ivana Spagna e il format musicale a tema anni ’80 animato dai deejay di Rds. «Per l’occasione abbiamo previsto pacchetti ad hoc con la Dmo – prosegue la Gironacci – sia per chi pernotta tra gli espositori, sia per i turisti, prezzi convenienti che vanno dai 35 euro per una notte fino ai 170 euro per due notti a mezza pensione».

Intanto già questo fine settimana un rodaggio per la nuova sede si avrà con la manifestazione Mare in fiore che dopo 12 anni trasloca dal suo luogo storico (il lungomare Piermanni) per arrivare al Varco sul mare. L’edizione 2023 si svolgerà nelle date del 23, 24 e 25 aprile. Per l’occasione sarà annullata la zona a traffico limitato della domenica pomeriggio. Attese un centinaio di bancarelle di prodotti di artigianato, fiori, piante, articoli da giardinaggio, biciclette. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.