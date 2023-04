CIVITANOVA - Il centro sarà vestito a tema anni '80 con l'Urban fest. Al Varco sul mare il "Vintage market": dal 28 aprile 50 stand di antiquariato e modernariato. Il clou sarà il concerto dei due cantanti

Un mercatino del vintage al Varco sul mare, Ztl sul corso col coinvolgimento dei commercianti per una “urban fest” e il clou con il concerto anni ’80 con ospiti Adriano Pappalardo e Ivana Spagna. E’ la tre giorni di eventi che il comune ha preparato per il ponte del primo maggio a Civitanova, tradizionale appuntamento primaverile che in città dà inizio anche alla stagione balneare.

Lo scorso anno, complice un’anticipata estate, il ponte è stato per molti anche il primo giorno di mare con una stagione balneare arrivata in largo anticipo. Per quest’anno non solo mare però: l’amministrazione infatti ha preparato una serie di iniziative su proposta di privati per animare il centro: si parte dal Varco sul mare con il “Vintage market”: dal 28 aprile al 1 maggio 50 stand di antiquariato e modernariato occuperanno 600 metri quadri del Varco con l’esposizione di accessori dalla moda all’arredamento industriale, dal vinile al libro fuori produzione, dagli utensili rurali ai tessuti per appassionati e collezionisti. Tutto il centro invece sarà vestito a tema “anni 80” per la “Civitanova Urban fest”: una tre giorni di concerti e intrattenimento: per domenica 30 previsto anche un allargamento della ztl ricomprendendo anche l’intero corso Umberto I e una porzione di corso Vittorio Emanuele (sino all’intersezione con via Mazzini) per consentire ai commercianti del centro l’organizzazione in proprio di iniziative culturali e di intrattenimento a tema.

Il 1 maggio in collaborazione con l’Azienda Teatri dalle 17 in piazza XX Settembre si balla con il concerto gratuito “Civita star ’80” con Ricky Battini e Melania Agrimano da Rds e i cantanti Adriano Pappalardo e Ivana Spagna. Per i più piccoli spazio al Lido Cluana dalle 11 con “Lido in gioco” con giochi popolari e della tradizione locale, spettacoli di magia e laboratori artigianali.