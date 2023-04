TOLENTINO - Giovedì venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 si potranno effettuare visite guidate e gratuite, ed informarsi sulle “buone pratiche“ della raccolta differenziata

Torna la grande campagna dedicata all’informazione e alla formazione sul riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione carta e grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di Anci e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e Rai per la sostenibilità a cui ha aderito anche il Cosmari.

Una settimana per conoscere e approfondire il mondo del riciclo di carta e cartone, aperta dalla conferenza di Luca Pagliari al Feronia di San Severino e dal laboratorio sulla carta con la Ludoteca del Riuso Riù a Tolentino, ricca di appuntamenti gratuiti quotidiani, virtuali e in presenza, rivolti a scuole, cittadini, professionisti ed opinion maker, perché ancora oggi, quando si parla di ambiente è difficile convincersi che i grandi risultati globali si ottengono anche grazie all’attenzione e all’azione quotidiana dei singoli.

Accanto agli appuntamenti organizzati dal Cosmari, giovedì 20 e venerdì 21 aprile sono previste due giornate con gli impianti di Tolentino aperti al pubblico. Già diverse le scuole prenotate, i cui alunni potranno visitare e vedere di persona il lavoro che quotidianamente gli operatori del Cosmari fanno per valorizzare la raccolta differenziata che viene fatta a casa. Infatti grazie al loro impegno sempre più rifiuti vengono avviati a riciclo e quindi trasformati in “materie prime seconde”.

Tutti possono recarsi nei due giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, in località Piane di Chienti a Tolentino, per effettuare una visita guidata, gratuita e informarsi sulle “buone pratiche“ della raccolta differenziata di carta e cartone ma anche di tutti in rifiuti in generale.

Una importante occasione per conoscere approfonditamente la gestione integrata e gli impianti del Cosmari, tra cui anche le nuove tecnologie per la selezione effettuata, oltre che manualmente, anche con l’utilizzo del lettore ottico di carta, cartone e multimateriale.