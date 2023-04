PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il difensore centrale biancorosso e l'esterno offensivo amaranto trascinano le rispettive squadre nelle goleade da tre punti: gli spareggi per salire di categoria non sono un miraggio. La Cluentina richiama mister Pietro Canesin al posto di Daniele Marinelli

di Michele Carbonari

Passo falso della capolista Civitanovese nella 12esima giornata di ritorno nel girone B di Promozione. Nel match domenicale i rossoblu di Nocera cadono all’inglese al Polisportivo contro un Trodica formato “ammazza grandi” (leggi l’articolo).

Nonostante tutto, mantengono un vantaggio rassicurante di cinque lunghezze sull’Aurora Treia, che nel sabato non va oltre il pareggio ad occhiali fra le mura amiche nel derby maceratese contro il Corridonia. A loro volta, i ragazzi di Passarini mantengono dieci punti sull’Atletico Centobuchi terzo, incalzato dal Trodica stesso. In scia altre due rappresentanti della provincia, vittoriose a suon di gol. Roboante la manita interna del Casette Verdini di mister Lattanzi ai danni della Futura 96, travolta dalla doppietta di Romanski (che propizia anche un autogol), dal bomber Ulivello (tap in) e dal subentrato Ribichini (di testa sul cross di Marziali).

Cala il tris esterno, invece, il Matelica di Lorenzo Ciattaglia nella tana della Palmense. In stato di grazia il difensore Ferretti, che prima colpisce una traversa su punizione, poi centra il bersaglio grosso sempre su calcio piazzato ed infine raddoppia di testa sull’angolo dell’under Bajrami. Nel finale arrotonda il punteggio Chornopyshchuk, ancora su punizione (nel primo tempo centrano il montante anche Gubinelli e Papa). Non riesce più a vincere il Potenza Picena, che in casa della Monterubbianese, di misura, subisce la quarta sconfitta di fila. Riposava la Cluentina, che ha richiamato in panchina Pietro Canesin al posto di Daniele Marinelli.

La top 11 (3-4-3): Frascarelli (Aurora Treia); Donnari (Casette Verdini), Ferretti (Matelica), Marinelli (Corridonia); Frinconi (Trodica), Tidiane (Casette Verdini), Bajrami (Matelica), Strupsceki (Civitanovese); Romanski (Casette Verdini), Prosperi (Trodica), Aquila (Matelica). All.: Lelli (Trodica).

Il personaggio della settimana: Alessandro Ferretti (Matelica). Il difensore goleador timbra due volte il cartellino (punizione e colpo di testa) e colpisce una traversa e i biancorossi ancora credono e sperano di centrare un piazzamento in zona playoff.