CIVITANOVA - Le serate al teatro Annibal Caro prenderanno il via sabato 22 aprile con Karima. Il 29 aprile sarà la volta di Gegè Telesforo con Big Mama Legacy. Chiuderà il 6 maggio Daniele Di Bonaventura

Ritorna il grande jazz a Civitanova, con tre concerti di assoluta qualità all’interno del Civita Jazz Festival. La rassegna è inserita nel cartellone di Teatro di Primavera, promosso dall’Azienda dei Teatri di Civitanova con la collaborazione e il contributo della Regione Marche e degli assessorati al Turismo e Spettacolo e alle Politiche Giovanili del Comune.

Le tre serate, al teatro Annibal Caro (inizio 21,15), prenderanno il via sabato 22 aprile con Karima. La voce intensa e potente della cantante italo/algerina incanterà il pubblico con Close to you, un tributo a Burt Bacharach. “Ho avuto l’opportunità e il grande privilegio di poter collaborare con il maestro e coronare uno dei miei sogni più grandi – le parole di Karima -. “Close To You” nasce dalla passione per la bella musica e dall’amore per questo immenso artista, che ha regalato sogni e momenti meravigliosi a tutto il mondo”.

Il secondo concerto vedrà esibirsi sabato 29 aprile Gegè Telesforo con Big Mama Legacy. Il pluridecorato vocalist foggiano, polistrumentista, compositore, produttore discografico, divulgatore, autore e conduttore dei programmi musicali radio e tv più amati dagli appassionati di musica del nostro paese, torna discograficamente e in concerto con un personale tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz-groovy fine anni Cinquanta della Blue Note Records.

Le conclusioni sono affidate sabato 6 maggio a Daniele Di Bonaventura, con Ilaria Pilar Patassini & Band Union. Sarà un suggestivo viaggio musicale nelle sonorità vere e profonde d’Italia. La tradizione di melodie e dialetti verranno proposte e rielaborate in modo elegante e appassionato attraverso i colori del jazz e del folk che ne esaltano e rinnovano l’anima. Il concerto segue il nuovo album di Daniele di Bonaventura, che verrà presentato in anteprima nazionale in questo festival.

Oggi in Comune si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della rassegna.

“Ripartiamo con slancio con il jazz, dopo le positive esperienze del passato a Civitanova – le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica – e lo facciamo in una location di assoluto prestigio come il teatro Annibal Caro: valorizzeremo così la cultura a Civitanova Alta con un ulteriore e importante festival”. Con lui, il vicesindaco Claudio Morresi, che ha evidenziato l’alto livello artistico di questa rassegna.

“Come Regione Marche abbiamo dato risalto ad un evento di caratura – ha detto il consigliere regionale Pierpaolo Borroni – e caldeggio con piacere, assieme al sindaco, tre appuntamenti di assoluto spessore per Civitanova e per tutto il territorio”.

La presidente dell’Azienda dei Teatri Maria Luce Centioni, con il cda, ha espresso il vanto e l’orgoglio dell’azienda stessa “di ospitare tre concerti di questo calibro, che fanno parte del nostro corposo programma di Primavera e che ci aiutano a tenere alto il livello della proposta”.

Il consigliere comunale Paola Fontana, per conto dell’assessore Manola Gironacci (assente per impegni istituzionali) ha voluto sottolineare l’augurio della Gironacci di “poter ospitare un turismo legato al jazz sempre più considerevole. Il Jazz è incontro di culture e speriamo di trovare la giusta atmosfera anche a Civitanova e continuare con questa rassegna per i prossimi anni”.

Il consigliere comunale Roberto Tiberi ha ammesso che “una città come Civitanova non può non avere un festival jazz di risonanza. Speriamo che questa manifestazione possa andare avanti nel tempo”.

“Il teatro Annibal Caro sarà cornice perfetta per il nostro festival – ha spiegato il direttore artistico Luca Scagnetti -, che è incentrato sul tema della voce come strumento diretto per arrivare al pubblico. Lo faremo con questi tre grandi interpreti della musica nazionale e internazionale”. Tra i momenti significativi, Scagnetti ha ricordato che la rassegna è entrata in contatto con l’associazione Il jazz va a scuola: così il il pomeriggio del 29 aprile, 50 studenti delle scuole superiori incontreranno Gegè Telesforo, che parlerà con i ragazzi raccontando la sua esperienza artistica.

Biglietti online su Ciaoticket e nei punti vendita autorizzati del circuito, e alla biglietteria “fisica” dell’Azienda Teatri (all’ufficio Turismo di piazza XX Settembre il giovedì ore 17.30-19.30 e il sabato 10-12; all’Annibal Caro, il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e i giorni di spettacolo dalle 18.30 per gli spettacoli serali e dalle 15.30 per gli spettacoli pomeridiani). Per i tre spettacoli è possibile utilizzare i voucher ancora attivi della stagione teatrale 2019/20.

Info: 0733-812936 – www.tdic.it – [email protected]