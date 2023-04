CIVITANOVA - Domenica 23 aprile in occasione della giornata internazionale dedicata al ballo un pomeriggio di performance all'Annibal Caro

In vicinanza della giornata internazionale della danza, domenica 23 aprile il teatro Annibal Caro e la pinacoteca Moretti si accenderanno con “Dance date” un evento che vedrà tre distinti momenti dedicati alla danza contemporanea e pensati per gli appassionati di tutte le età. L’appuntamento rientra negli spettacoli di teatro di Primavera, il cartellone promosso dall’azienda dei teatri di Civitanova assieme a diversi partner. Il via della maratona sarà alle 16.30 all’Annibal Caro con Il gatto con gli stivali della compagnia degli Istanti. Si tratta di uno spettacolo per bambini dai 3 anni in su con biglietto unico 6 euro. Alle 18 ci si sposterà in pinacoteca Moretti, dove Hunt compagnia danza contemporanea proporrà il suo progetto Wish_per. Lo spettacolo affronta il tema della potenza della comunicazione verbale e non: le parole evocano sentimenti ed emozioni che vengono tradotte in movimento dai danzatori, in un gioco tra pubblico, performer e location. La coreografia e regia è di Elisa Ricagni, con Leonardo Carletti ed Elisa Ricagni (ingresso gratuito). Alle 21.15 si tornerà al teatro Annibal Caro per l’anteprima nazionale di “Invisible Patterns”, della compagnia Borderline Danza. Dalla coreografia di Joan Van Der Mast, con musiche originali di Alessandro Capasso, sei danzatori, con i propri vissuti, cercheranno di rispondere ad una delle domande più grandi della storia: e se ci fosse un modo diverso di pensare al passato e al presente? Nella seconda parte della serata, andranno in scena i progetti coreografici del territorio, con i coreografi della città che saranno chiamati a celebrare la parte più creativa del proprio lavoro con un pezzo di libera scelta, con la possibilità di confrontarsi direttamente con il pubblico. Si esibiranno Laboratorio Danza 2.0, Spazio Hip Hop, Nura Danza e Effort Spazio Danza. (Biglietto unico per i due momenti, 8 euro).